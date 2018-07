Uncharted - Der Film - Atemberaubender Fan-Film mit Nathan Fillion als Nathan Drake

Das Geheimnis um die mysteriösen Teaser seitens Nathan Fillion ist gelöst. Er hat ein Fan-Projekt enthüllt, in der er in die Haut des Nathan Drake schlüpft. Der Fan-Film kann ab sofort kostenlos auf YouTube angesehen werden.

Erst vor wenigen Tagen haben wir über den Uncharted-Film berichtet. Nathan Fillion, der damit begonnen hatte, kleine Teaser via Instagram zu teilen, wurde deshalb eine mögliche Beteiligung am kommenden Blockbuster angedichtet. Heute sollte die Enthüllung folgen. Und das Vorgehen Fillions könnte die Fans nicht positiver stimmen.

Er hat gemeinsam mit fleißigen Helfern eine eigene Interpretation abgeliefert. Hierbei handelt es sich um einen vollwertigen Fan-Film, der über 15 Minuten unterhalten soll. Das Fan-Projekt steht ab sofort auf YouTube bereit - also könnt ihr vollkommen kostenfrei direkt losschauen!

Uncharted - Der Film Nathan Fillion deutet auf Beteiligung, Ankündigung schon bald?

Nathan als Nathan: Eine gute Figur

Fillion in der Rolle des Nathan Drakes zu sehen, zeigt einmal mehr auf, wie sehr der Schauspieler in diese Rolle passt. Bleibt nur die Frage offen, ob er schlussendlich am Kinofilm beteiligt sein wird oder nicht. Und was sagt Sony zu dem Projekt? Das wissen wir noch nicht, aber der Kurzstreifen überzeugt auf ganzer Linie!

Bis weitere Infos von Sony zum Uncharted-Film folgen, können wir uns die Zeit mit dem Fan-Material vertreiben. Nachfolgend haben wir das Video eingebunden, also lehnt euch zurück und genießt die wundervolle Anlehnung an die Videospielreihe Uncharted. Ein paar Überraschungen sind enthalten: