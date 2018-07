Uncharted 4: A Thief's End - Das Geheimnis hinter Nathan Drake

Nathan Drake ist die Hauptfigur in den Uncharted-Ablegern und ein absoluter Glückritter auf der Suche nach immer neuen Herausforderungen und wertvollen Schätzen. Nun ist eine interessante Tatsache bekannt geworden, die selbst für Serien-Fans eine Überraschung darstellen dürfte.

Protagonist Nathan Drake aus der bekannten PS4-exklusiven Action-Adventure-Serie Uncharted von Naughty Dog hat es bei seinen Schatzsuchen an den gefährlichsten Orten der Welt nicht einfach. Vor allem muss sich Nathan gefühlt zu jeder Zeit von seinen Widersachern beschießen lassen. Wird der Abenteurer getroffen, färbt sich der Bildschirm rot. Dadurch sollten selbst unerfahrene Spieler direkt erkennen, dass es langsam Zeit für eine stabile Deckung wird.

Eine Menge Glück

Während dieser Indikator für die Gesundheit der jeweiligen Spielfiguren in den meisten Spielen tatsächlich zutrifft, verhält es sich in der Uncharted-Reihe überraschenderweise anders. Denn Naughty Dog-Entwickler Jonathan Cooper hat am vergangenen Sonntag auf Twitter die Wahrheit über den Kugelschaden erklärt:

"Drake nimmt keinen Kugelschaden", twitterte Cooper. Denn sobald ein roter Ring zu erkennen ist, wird Nathan nicht physisch von Kugeln getroffen. "Das ist sein Glück, das langsam aufgebraucht wird." Erst wenn einige Kugeln den Protagonisten verfehlt haben, ist das Glück aufgebraucht und Feinde können mit einem einzigen Schuss das Ende von Nathan hervorrufen. Entsprechend ist die rote Anzeige also eher ein Glückzähler, der bei Beschuss nach und nach reduziert wird.

True! That was the original intention (to stay more aligned with the spirit and tone of the films we were homaging). — Amy Hennig (@amy_hennig) 8. Juli 2018

Creative Director der ersten drei Uncharted-Spiele, Amy Hennig, fügte bei der Diskussion auf Twitter hinzu: "Das war die ursprüngliche Absicht (um mit dem Geist und der Atmosphäre der Filme, an die wir uns anlehnten, in Einklang zu bleiben." Uncharted ist also, wenig überraschend, unter anderem eine Hommage an die Indiana Jones-Filme.