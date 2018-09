Twitch - Streaming-Plattform in China geblockt und App aus App Store entfernt

In China werden die Internet-User zukünftig auf die Streaming-Plattform Twitch verzichten müssen. Die Obrigkeit hat scheinbar einen Riegel vorgeschoben und die Twitch-App aus dem App Store (iOS) in China entfernen lassen.

In China hat es sich ausgestreamt. Das Streamen auf Twitch und das Zuschauen, wenn etwaige Streamer aus aller Welt ihre Livestreams auf der Videoplattform abhalten, ist hier nicht mehr möglich. China hat scheinbar einen Riegel vorgeschoben und somit die in China drittgrößte iOS-App vom Markt nehmen lassen.

Kein Twitch in China

Abacus News berichtet, dass die Zahlen zuletzt in Hinsicht auf die Twitch-Downloads explosionsartig angestiegen sind, doch jetzt wurde Twitch im gesamten Land blockiert. Das bedeutet, dass sich kein User, der sich im Land China aufhält, auf die Webseite von Twitch zugreifen kann. Die zugehörige App sei aus dem App Store (iOS) ebenfalls verschwunden.

"Das Unternehmen (Twitch) hat bestätigt, dass sie in China geblockt wurden, verraten aber nicht die Gründe, warum dies geschah."

Die Verantwortlichen hinter Twitch haben gegenüber Abacus News jetzt bestätigt, dass sie geblockt wurden, gehen aber nicht zu sehr ins Detail. Der Block seitens China kam jedoch für alle Beteiligten ohne Vorwarnung.

Eine mögliche Begründung könnte im Anstieg der Popularität liegen. Die Twitch-App schaffte es kürzlich in einem sehr kurzen Zeitraum auf Platz drei der iOS-Charts in China. Einige User waren scheinbar sehr an dem chinesischen Esport interessiert. Allem voran die Esport-Spiele ''Asian Games'', die live auf Twitch übertragen wurden, hätten womöglich dazu beigetragen, dass sich die Plattform in China weiter festigt. Insbesondere der Umstand, dass der Sender CCTV sie nicht übertragen hätte, wäre der ausschlaggebende Punkt gewesen für die User zu Twitch zu wechseln.

