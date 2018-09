Twitch - Livestream Probleme - Störung beim Laden und Schauen

Der Streaming-Dienst Twitch.tv hat aktuell mit massiven Problemen zu kämpfen. Zahlreiche Livestreams sind aktuell offline, auf Twitter erklärte man über den Support-Account, dass man derzeit an den Problemen arbeite.

Aktuell können Fans von Spielen wie Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends und Fortnite keine Liveübertragungen auf der Streaming-Plattform Twitch anschauen. Der Dienst ist derzeit aus unbekannten Gründen stellenweise offline.

Hin und wieder bekommen Zuschauer den folgenden Hinweis angezeigt: „2000: Network error“. Hin und wieder kann auch die Fehlermeldung „We are sorry. This content is only available if you have a time machine“ auftauchen. Der Livestream funktioniert deshalb nur eingeschränkt.

Twitch down: Fehlermeldungen, weil nichts lädt

Beim Abruf eines Kanals wird Folgendes angezeigt:

Einige Daten dieses Kanals können zurzeit leider nicht geladen werden. Beim Abrufen der Räume für diesen Kanal ist ein Fehler aufgetreten. Versuche es in Kürze erneut.

Über den offiziellen Support-Account auf Twitter gab der Streaming-Anbieter bereits bekannt, dass die Techniker von Twitch.tv derzeit an den Problemen arbeiten würden. Wie lange das noch dauert, ist aktuell aber noch unklar.