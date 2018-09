Twitch - Haus von Dr Disrespect angeschossen, Stream wird direkt beendet

Das Haus von Dr Disrespect wurde am zweiten Tag in Folge angeschossen. In einer Aufzeichnung ist zu hören, wie im Hintergrund ein Schuss fällt. Der Livestream wurde im Anschluss unmittelbar beendet.

Streamer gelten als Personen der Öffentlichkeit und manchmal kann dieser Status auch gefährlich werden: Am zweiten Tag in Folge schoss ein unbekannter Schütze das Haus von Dr Disrespect an.

Twitch Bekannter Streamer Dr DisRespect nimmt Auszeit wegen Untreue

Während einer Übertragung zur Beta von Call of Duty: Black Ops 4 und dessen Blackout-Modus sprang der Streamer plötzlich auf und verließ seinen Raum. Eine Minute lang herrschte Totenstille, bis er zu seinem PC zurückkehrte und die Situation schilderte:

Ich muss jetzt den Livestream beenden. Jemand hat auf unser Haus geschossen, das verdammte Fenster oben zerbrochen. Dies ist der zweite Schuss. Jemand hat gestern geschossen. Gestern hat jemand auf unser verdammtes Haus geschossen und jetzt hat jemand wieder geschossen. Die Kugel traf das Haus oben, oder? Du fährst vorbei, oder? Du Pussy! Ich muss den Stream beenden.

Der Stream wurde unmittelbar danach offline genommen.

Twitch Dr DisRespect feiert erfolgreiches Comeback mit gigantischen Zuschauerzahlen

Die Polizei vor Ort bestätigte, dass es zu einem Einsatz kam und der Tatort derzeit untersucht werde. Medizinische Hilfe oder andere Maßnahmen seien nicht nötig gewesen.