Twitch - Amoklauf bei Madden-Turnier, Tote und Verletzte gemeldet

In den USA kam es zu einem Amoklauf inmitten eines Madden-Turniers. Es werden mehrere Tote und Verletzte gemeldet. Die Schießerei wurde auch auf Twitch übertragen.

Bei einem Amoklauf in den Vereinigten Staaten sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, elf weitere wurden zum Teil schwerverletzt. Die Opfer befinden sich auf dem Weg ins Krankenhaus.

Der Amoklauf geschah im Rahmen eines Madden-Turniers, das auch live auf Twitch übertragen wurde. Der Stream wurde mit sofortiger Wirkung unterbrochen. Im Internet kursieren dennoch Clips von der Tat, in denen laute Schüsse und Schreie zu hören sind.

Das Turnier wurde in der "GLHF Gaming Bar" abgehalten, die sich in der US-amerikanischen Großstadt Jacksonville befindet. Zu Gast waren mehrere professionelle Spieler, Caster und Zuschauer.

Madden-Entwickler EA erklärte auf Twitter, dass sich das Unternehmen bereits im Kontakt mit den örtlichen Behörden befinde.

Bekannt ist bislang unter anderem, dass der Complexity-Spieler Drini Gjoka an der Hand verletzt wurde und sich mittlerweile in Sicherheit befindet. Der in NBA2K aktive BucksGG-Spieler Tim Anselimo wurde drei Mal von Kugeln getroffen, erklärte seine Mutter auf Twitter. Einem Spieler zufolge sei er jedoch in keiner lebensbedrohlichen Verfassung und bereits im Krankenhaus.

Die Polizei warnt davor, in die Nähe der Bar zu gelangen. Spezialeinheiten und Rettungskräfte sind vor Ort. Der Schütze und sein Motiv sind bislang unbekannt. Ersten Meldungen zufolge sei ein Verdächtiger tot aufgefunden worden, eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Ein Spieler berichtet, dass es sich bei dem Schützen um einen teilnehmenden Spieler handelt. Er soll eine Partie verloren, anschließend das Feuer eröffnet und sich selbst erschossen haben.

DIESE NEWS WIRD LAUFEND AKTUALISIERT.