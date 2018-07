Twitch - 7 neue Gratis-Spiele für Mitglieder von Twitch Prime im August

Im Rahmen der Aktion "Free Games With Prime" gibt es seitens Amazon jeden Monat Spiele geschenkt. Um die kostenloses Spiele einzusacken, müsst ihr allerdings über ein aktives Abonnement bei Amazon Prime verfügen.

Twitch hat jüngst die nächsten Gratis-Spiele bekannt gegeben, die für alle Mitglieder von Amazon Prime respektive Twitch Prime umsonst herausgegeben werden. Hierbei handelt es sich um einen Bonus für alle treuen Abonnenten, ihr erhaltet die Spiele also geschenkt!

Free Games im August 2018

Auch im August 2018 wird es wieder Spiele geben, die Prime-Mitglieder bald ihr Eigen nennen dürfen. Diese Games können vom 1. bis zum 31. August kostenlos heruntergeladen werden. Insgesamt warten sieben Spiele auf euch!

Antihero

Death Squared

Jotun: Valhalla Edition

SteamWorld Dig

Wizardy 6

Wizardy 7

Wizardy 8

Nur noch für kurze Zeit!

Falls ihr die aktuellen Games für den Monat Juli in 2018 noch abgreifen möchtet, dann solltet ihr euch aber beeilen. The Bridge, Brutal Legend und The Red Strings Club sind bereits wieder aus dem Angebot verschwunden. Andere Games sind aber noch für wenige Tage verfügbar:

The Last Blade - bis zum 2. August

Metal Slug 3 - bis zum 2. August

Twinkle Star Sprites - bis zum 2. August

Broken Age - bis zum 31. Juli

The Framed Collection - bis zum 31. Juli

Serial Cleaner - bis zum 31. Juli

Alle Abonnenten, die über Twitch Prime verfügen, erhalten zudem noch ein paar Goodies aus anderen Spielen. So wartet noch bis zum 3. September 2018 ein Special zu Overwatch in Form von Lootboxen (für Wrecking Ball). Oder wenn ihr PUBG spielt, dann gibt es noch bis zum 17. August die Spa Day PUBG Crate umsonst! CoD: WWII trumpft mit einem Ultimate Supply Drop Pack auf.

Falls ihr noch kein Kunde bei Amazon/ Twitch Prime seid, dann könnt ihr euch unter folgendem Link eine 30-Tage-Probemitgliedschaft sichern, um den Dienst vorab zu testen.

