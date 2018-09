Tokyo Game Show - Stellt neuen Rekord auf, fast 300.000 Besucher in diesem Jahr

Die Tokyo Game Show 2018 hat in diesem Jahr unzählige Besucher aus aller Welt nach Japan gelockt. Die Videospielmesse brach in diesem Jahr mit nahezu 300.000 Besuchern alle bisherigen Rekorde der Messe.

Die CESA (Computer Entertainment Supplier's Association) und Nikkei Business Publications haben ganz aktuell die Zahlen zur Tokyo Game Show 2018 veröffentlicht. Ähnlich wie die gamescom 2018 brachen die Veranstalter in diesem Jahr abermals alle Rekorde:

Hohe Besucherzahl auf der TGS 2018

Auf der TGS 2018 waren in diesem Jahr aufgerundet fast 300.000 Besucher zu Gast, das sind rund 45.000 Besucher mehr als im vorangegangen Jahr. Unter dem Leitmotto "Welcome to the Next Stage" konnten sich zahlreiche Gaming-Enthusiasten an den neuesten Produkten der Industrie von ganzen 668 Ausstellern erfreuen.

Die Besucherzahl ist in den letzten zehn Jahren deutlich angestiegen. So sehen die Zahlen der letzten zehn jahre aus:

TGS 2018: 298.690 Besucher

TGS 2017: 254.311 Besucher

TGS 2016: 271.224 Besucher

TGS 2015: 268.446 Besucher

TGS 2014: 251.832 Besucher

TGS 2013: 270.197 Besucher

TGS 2012: 223.753 Besucher

TGS 2011: 222.668 Besucher

TGS 2010: 207.647 Besucher

TGS 2009: 185.030 Besucher

TGS 2008: 194.288 Besucher

Die 300.000-Marke konnten die Japaner in diesem Jahr noch nicht überschreiten, allerdings dürfen wir in den nächsten Jahren wohl nicht unbedingt weniger Besucher erwarten. Im Vergleich hat es die gamescom 2018 in diesem Jahr auf rund 370.000 Besucher geschafft, während es die Taipei Game Show 2018 auf rund 350.000 gebracht hat.

Die Tokyo Game Show 2019 ist übrigens schon jetzt datiert. Sie fällt im nächsten Jahr auf den 12. September und wird bis zum 15. September 2019 auf dem Messegelände "Makuhari Messe" stattfinden.