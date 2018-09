Thronebreaker: The Witcher Tales - Releasetermin für Singleplayer-Spinoff angekündigt

CD Projekt RED hat den Releasetermin für das Hexer-Spinoff Thronebreaker: The Witcher Tales bekanntgegeben. Das Singleplayer-Rollenspiel erscheint zuerst für PC und im Anschluss für Konsolen.

Mit Thronebreaker: The Witcher Tales bekommt ihr endlich eine neue Geschichte im Witcher-Universum serviert. Nun wurde endlich der offizielle Releasetermin bekanntgegeben.

CD Projekt RED gab auf Twitter bekannt, dass Thronebreaker: The Witcher Tales am 23. Oktober 2018 für den PC erscheinen soll. Der Release erfolgt zunächst exklusiv auf GOG. Am 04. Dezember 2018 erfolgt die Veröffentlichung für PS4 und Xbox One.

Ein Witcher-Singleplayer

Thronebreaker: The Witcher Tales war ursprünglich als Singleplayer-Komponente für das Online-Kartenspiel Gwent geplant, wurde aber anschließend ausgekoppelt. CD Projekt RED beschreibt den Singleplayer folgendermaßen:

Thronebreaker ist ein Einzelspieler-Rollenspiel in der Welt von The Witcher. Es verbindet eine fesselnde Geschichte mit einzigartigen Puzzles und einem kartenbasierten Kampfsystem. Die Entwickler der mitunter großartigsten Momente von The Witcher 3: Wild Hunt erzählen mit diesem Spiel die wahrhaft königliche Geschichte von Meve, einer kriegserfahrenen Königin zweier Nördlicher Königreiche – Lyrien und Rivien. Angesichts einer bevorstehenden nilfgaardischen Invasion ist Meve einmal mehr gezwungen, in die Schlacht zu ziehen, und beginnt eine dunkle Reise voller Zerstörung und Rache.

