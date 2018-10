Telltale Games - Jetzt wurden scheinbar auch die letzten Mitarbeiter entlassen

Die schlechten Nachrichten rund um das Entwicklerstudio Telltale Games scheinen nicht abreißen zu wollen. Laut einer ehemaligen Mitarbeiterin ist nun auch das verbleibende Kernteam entlassen worden. Welche Gründe es dafür gibt, ist bislang noch unklar.

Vor rund zwei Wochen berichteten amerikanische Medien, dass der Entwickler Telltale Games kurz vor der Insolvenz steht und 225 von 250 Mitarbeitern ohne Abfindung entlassen wurden. Im Zuge dessen ist außerdem die Entwicklung von The Wolf Among Us 2 sowie das kommende Adventure Stranger Things eingestellt worden.

Erst hieß es, dass die verbleibenden 25 Mitarbeiter an der Fertigstellung des finalen The Walking Dead-Spiels arbeiten. Später wurde berichtet, dass The Walking Dead: The Final Season nicht fertiggestellt wird. Stattdessen wird die Staffel nach der zweiten Episode enden. Die verbleibenden Mitarbeiter seien für das bereits angekündigte Minecraft: Story Mode-Projekt auf Netflix zuständig.

Telltale Games Insolvenz: Studio schließt, The Wolf Among Us 2 & Stranger Things eingestellt

Auch das Kernteam wurde nun entlassen

Jetzt hat eine ehemalige Telltale-Mitarbeiterin auf Twitter bekannt gegeben, dass mittlerweile auch das Kernteam entlassen worden sei. Rachel Noel gehörte zu den letzten verbliebenden Mitarbeitern und habe vor kurzem mit ihren Kollegen ebenfalls die Kündigung erhalten. Später ergänzte Noel, dass anscheinend doch noch einige Mitarbeiter übrig seien. Um wie viele es sich dabei genau handelt, ist bislang aber unklar.

Warum nun auch beinahe der gesamte Rest des Teams eine Kündigung erhalten hat, ist ebenfalls ungewiss. Eine offizielle Stellungnahme seitens Telltale Games steht derzeit noch aus.

Möglicherweise hat Netflix die Zusammenarbeit aufgrund der vielen negativen Schlagzeilen in den letzten Wochen beendet.