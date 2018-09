Telltale Games - Insolvenz: Studio schließt, The Wolf Among Us 2 & Stranger Things eingestellt

Telltale Games ist pleite. Das berichten verschiedene US-amerikanische Medien unter Berufung auf Mitarbeiter, denen heute die Kündigung ausgesprochen wurde. The Wolf Among Us 2 und Stranger Things werden im Zuge der Insolvenz eingestellt.

Die Entwickler von The Walking Dead, Minecraft: Story Mode und The Wolf Among Us sind pleite. Medienberichten zufolge steht Telltale Games vor der Insolvenz, 225 von 250 Mitarbeitern wurden ohne Abfindung entlassen.

Telltale Games hat im Zuge dessen die Entwicklung von The Wolf Among Us 2 und dem kommenden Stranger Things eingestellt. Die restlichen 25 Mitarbeiter sollen an der Fertigstellung des finalen The Walking Dead-Spiels arbeiten. Die zweite von insgesamt vier Episoden soll in der kommenden Woche erscheinen.

Mit dem Release der vierten Episode im Dezember diesen Jahres sollen die Türen des Studios endgültig schließen.

Finanzielle Flops und wenig Profit

Forbes berichtet, dass Telltale gerade so durch den Frühling diesen Jahres überlebte und das Stranger Things-Spiel die große Hoffnung gewesen sei. Allerdings kam es zu Komplikationen mit Netflix, wodurch das Projekt eingestellt wurde.

Des Weiteren seien lediglich die erste Staffel der The Walking Dead-Serie sowie Minecraft: Story Mode profitabel gewesen. Alles andere hätte negative Zahlen geschrieben, besonders das Batman-Spiel soll einen völligen finanziellen Flop dargestellt haben. In letzter Zeit habe man sich nur dank verschiedener Investoren über Wasser gehalten.

DIESE GESCHICHTE WIRD LAUFEND AKTUALISIERT...