Telltale Games - Entwickler aus aller Welt versuchen zu helfen

Seit gestern kursiert eine für die Videospielindustrie traurige Nachricht durch die Schlagzeilen der Branche. Telltale Games ist insolvent und hat offiziell bestätigt, dass sie den meisten Mitarbeitern eine Kündigung ausgesprochen haben. Die Mitarbeiter konnten nicht mehr langfristig gehalten werden, sodass die Mehrheit nun entlassen werden musste. Nur 25 Mitarbeiter werden an aktuellen Projekten weiterarbeiten, um den Pflichten des Unternehmens noch gerecht zu werden. Von 250 Mitarbeitern sind also 225 entlassen worden. Die Entwickler müssen sich mit einer Kündigung ohne Abfindung zufrieden geben. Viele von ihnen werden sich eine neue Perspektive zurechtlegen müssen.

The Walking Dead: The Final Season Ebenfalls eingestellt, endet mit Episode 2 - Bericht

Die Netzwelt rund um die Industrie hat nach Bekanntgabe der Meldung ihr Mitgefühl für die entlassenen Mitarbeiter ausgesprochen.

Einige Kollegen aus der Branche möchten helfen und so wurde alsbald der Hashtag ''TelltaleJobs'' initiiert. Unter anderem entpuppt sich wohl Emily Grace (ebenfalls von der Situation betroffen) als treibende Kraft, die diverse Einzelheiten zum Sachverhalt via Twitter klargestellt hat, nachdem sie sich umfangreich für sich und die Kollegen auf Social Media zu Wort meldete. Sie gibt in einem Thread ausführlich zu verstehen, wie jeder am besten helfen kann. Unter dem benannten Hashtag suggerieren nun Brancheninsider und freiwillige Helfer diverse Vorschläge, die im besten Falle eine Perspektive und einen neuen Weg für die Mitarbeiter aufzeigen.

To clarify some questions people have been asking (and keep in mind I am NOT a company rep)

- Around 250 people are jobless, not 225

- We did not get any kind of severance

- Our healthcare only lasts for one more week

- Many former employees were contract & can't get unemployment