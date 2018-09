Surgeon Simulator - Release-Tag und Größe der Nintendo Switch-Version bekannt

Die Bossa Studios feiern den Release von Surgeon Simulator CPR schon bald auf der Nintendo Switch! Kürzlich sind ein paar wichtige Informationen via eShop durchgesickert.

Einige von euch haben sicherlich schon die neueste Ankündigung zu Surgeon Simulator vernommen. Der Titel erscheint schon bald für die Nintendo Switch. Doch bislang gab es noch kein offizielles Datum für den Release. Lediglich ein Release-Zeitrahmen war bekannt, so hieß es bislang noch Herbst 2018.

Doch jetzt ist durch den Produkteintrag aus dem eShop bekannt, dass Surgeon Simulator CPR am 13. September 2018 erscheint - richtig, schon in wenigen Tagen! Der Release erfolgt digital über den hauseigenen eShop von Nintendo und der Titel kostet rund 15 Euro.

Ein paar kleinere Randinformationen gibt es noch mit auf den Weg. Die Größe der Datei soll rund 1,1 Gigabyte betragen. Der Titel ist im TV- oder Tisch-Modus spielbar, der Nintendo Switch Pro Controller wird ebenfalls unterstützt.

Zudem werden folgende Sprachen bereitgestellt: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch und Niederländisch.

Durch Joy-Con zum Chirurg!

Falls ihr euch also schon immer einmal wie ein richtiger Chirurg fühlen wolltet, dann erhaltet ihr bald die Gelegenheit dazu. Auf der Nintendo Switch gibt es einen Koop-Modus, den sogenannten "Co-op Play Ready". Hier könnt ihr also gemeinsam mit einem weiteren Spieler an den OP-Tisch treten und beispielsweise im DLC Inside Donald Trump entsprechend wichtige Operationen durchführen!

Insbesondere der feinfühlige Geosensor der Joy-Cons soll präzises Arbeiten und somit eine authentische Erfahrung bieten, wie der untenstehende Trailer authentisch aufzeigt.

