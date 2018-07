Surgeon Simulator - CPR-Version erscheint für Nintendo Switch

Welcher Spieler hat nicht zumindest schon einmal von dem Surgeon Simulator gehört? Dabei handelt es sich um eine Operations-Simulation, die sich selber nicht ganz ernst nimmt und immer wieder für herrlich schräge Momente sorgt. Der Surgeon Simulator sorgte vor allem zum Release im April 2013 für unzählige spaßige YouTube-Videos.

Durch immer neue und kreative Erweiterungen wie dem DLC Inside Donald Trump aus dem Jahre 2016, konnte Entwickler Bossa Studios immer wieder auf das eigene Spiel aufmerksam machen.

Während es den Titel mittlerweile bereits für Windows, OS X, Linux, iOS, PlayStation 4 sowie Android-Geräte gibt, haben die Verantwortlichen nun für Herbst 2018 eine Nintendo Switch-Version der Surgeon Simulator CPR-Fassung angekündigt. Die Abkürzung steht für "Co-op Play Ready" und gibt euch die Möglichkeit, im Koop gemeinsam an den OP-Tisch zu treten.

Eine Switch-Umsetzung macht gerade in Bezug auf die Bewegungssteuerung samt der Joy-Cons durchaus Sinn. Wir können uns schon jetzt bildlich ausmalen, wie der Operationssaal nach einer mehr oder weniger erfolgreichen "Behandlung" aussieht.

Operating on the go?



Dead easy... on Nintendo Switch!#ComingSoon pic.twitter.com/qgKV2uQBn8