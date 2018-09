Super Smash Bros. Ultimate - Nintendo Switch Pro Controller Sonderedition jetzt vorbestellbar

Nintendo hat den Pro Controller Super Smash Bros. Ultimate Edition für die Nintendo Switch angekündigt, der zeitgleich zu Super Smash Bros. Ultimate erscheint. Der neue Pro Controller in der Sonderedition kann ab sofort vorbestellt werden.

Nintendo hat vor einiger Zeit eine neue Edition des Nintendo Switch Pro Controllers präsentiert, passend zum Prügelspiel Super Smash Bros. Ultimate. Der sogenannte ''Nintendo Switch Pro Controller Super Smash Bros. Ultimate Edition'' kann ab sofort vorbestellt werden.

Super Smash Bros. Ultimate Ist Luigi jetzt offiziell tot?

Prügelspiel erhält eigenen Controller

Das Besondere an dem Controller ist das Design, er verfügt über weiße Griffe, die im Kontrast zur regulären Farbe stehen. Zudem ist auf der Vorderseite das typische Logo von Smash Bros. zu sehen. Falls ihr ein Fan der Reihe seid oder das Design einfach nur mögt, könnt ihr den Controller ab sofort in allen gängigen Shops vorbestellen.

Pro Controller kaufen!*

Ein wenig Geduld müsst ihr jedoch noch an den Tag legen, denn der neue Controller in der Sonderedition wird zeitgleich mit dem Spiel erscheinen. Super Smash Bros. Ultimate erscheint am 7. Dezember 2018 für die Nintendo Switch! Übrigens gibt es den Controller auch in der Splatoon 2 Edition und der Xenoblade Chronicles 2 Edition.

Super Smash Bros. Ultimate Jetzt vorbestellen, pünktlich im Dezember erhalten

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.*