Super Smash Bros. Ultimate - Neue Charaktere, Stages und Modi enthüllt

In der Nintendo-Direct-Präsentation zu Super Smash Bros. Ultimate wurden neue Informationen zu dem Beat'em-Up preis gegeben. Dazu gehören zahlreiche neue Charaktere, Stages und Modi. Dazu gehören auch Inhalte aus Castlevania.

Nintendo hat im Rahmen einer neuen Direct-Präsentation zu Super Smash Bros. Ultimate eine Fülle an Informationen bekannt gegeben. Wir nehmen es mal vorweg: Die Liste ist wirklich beeindruckend.

Super Smash Bros. trifft Castlevania

Gleich zu Beginn gab es einen Trailer zu sehen, in dem Castlevania-Inhalte für das Prügelspiel bestätigt wurden. Simon Belmont wird ein spielbarer Charakter sein, stilecht mit Kettenpeitsche, Kreuzbumerang, Weihwasser und Äxten. Mit im Gepäck haben sie Draculas Schloss als Stage, in der Bossgegner wie der Werwolf und Dracula persönlich auftauchen können.

Alucard hat es leider nur als Helfertrophäe ins Spiel geschafft, dafür wird es insgesamt 34 Musikstücke aus der Reihe zu hören geben. Zudem wurden folgende Echo-Charaktere bestätigt, die Originale stehen dahinter in Klammern:

Richter Belmont (Simon Belmont)

Chrom (Roy)

Dark Samus (Samus)

Auf dem Auswahlbildschirm könnt ihr die Echo-Kämpfer entweder separat oder als Teil des Icons des jeweiligen Originals anzeigen lassen. Im Klassischen Modus hat jeder Charakter eine individuelle Abfolge von Fights zu durchstehen, die in einem Duell gegen Meisterhand münden dürften.

So viele Stages gab es noch nie

Ganze 103 Stages wird Smash Bros. Ultimate beinhalten, auf die ihr von Anfang an Zugriff haben werdet. Alte Favoriten wie der Traumbrunnen, Pokémon Stadium und die Tiefen von Brinstar sind wieder mit von der Partie. Auch neue Kampfarenen dürfen nicht fehlen, wie das Rathaus von New Donk City oder eine Monster Hunter-Stage, in der Rathalos als Bossgegner vorkommt.

Rathalos wird auch als Helfertrophäe in anderen Stages für schlotternde Knie sorgen. Ein neues Feature ist der Stage-Wandel, bei dem ihr vor dem Kampf zwei Arenen auswählt und im Laufe des Gefechts zwischen den beiden Stages gewechselt wird. Für jede Stage könnt ihr wahlweise gefahren deaktivieren, außerdem liegen alle Levels in an Battlefield und Final Destination angelehnten Varianten vor.

Spielmodi und Audiothek

Der neue Turnier-Modus soll es noch einfacher machen, Turniere mit unterschiedlichen Regelsätzen auf die Beine zu stellen. In einer Einstellung kann jeder Charakter nur einmal benutzt werden, ihr müsst euch also umstellen und könnt euren Freunden ihre Favoriten abluchsen, bevor sie von ihnen ausgewählt werden können. Der Trainings-Modus hat ebenfalls Veränderungen erfahren und ist jetzt nach einem Raster aufgebaut, das euch Entfernungen besser einschätzen lässt. Außerdem werden Flugbahnen als Graph angezeigt, ideal um zu recherchieren, wie weit eure Attacken den Gegner ab wieviel verursachten Schaden launchen.

Super Smash Bros. Ultimate Hier ist die komplette Direct-Präsentation

Die mehr als 800 Tracks umfassende Audiothek lässt euch eigene Playlists erstellen, denen ihr auch im Standby-Modus der Switch lauschen dürft. Neue verrückte Items dürfen ebenfalls nicht fehlen, wie die Bananenpistole mit einem Schuss oder die Sense von Gevatter Tod, die Kontrahenten mit hoher Schadensanzeige auf einen Schlag erledigt. Shovel Knight, Zero aus Mega Man X und das Alola-Kokowei werden in Form von Helfertrophäen bzw. Pokébällen im Spiel zu finden sein. Ein Punkt im Hauptmenü wurde unkenntlich gemacht. Wir können also gespannt sein, was sich dahinter verbergen wird.

Donkey Kongs Nemesis

Zum Schluss der Präsentation wurde ein weiterer Trailer gezeigt, in dem K. Rool als Charakter bestätigt wurde. Wie in Donkey Kong Country kann er seine Krone wie einen Bumerang werfen, als Final Smash kommt die Kaputt-o-Matik aus Donkey Kong 64 zum Einsatz.

Kurz zu sehen war auch ein alternatives Outfit als Kaptain K. Rool aus Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest, zusammen mit seiner Donnerbüchse für einen Special Move.

Am 7. Dezember erscheint Super Smash Bros. Ultimate exklusiv für Nintendo Switch, bis dahin können wir laut Masahiro Sakurai noch mit einigen Akündigungen rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.