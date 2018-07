Super Smash Bros. Ultimate - Director hat Angst, dass Ultimate der Serie schaden könnte

Super Smash Bros. Gehört ohne Zweifel zu den beliebtesten und erfolgreichsten Serien aus dem Hause Nintendo. Schon 2001 setzte Super Smash Bros. Melee einen wahren Meilenstein und gehört für viele Retro-Fans zum Pflichtprogramm bei allerlei Partys und Treffen.

Mit Super Smash Bros. Ultimate geht Nintendo nun offiziell in die aggressive Marketingkampagne - vor einiger Zeit wurde bekannt gegeben, dass der Titel erstmals alle Protagonisten der vergangenen Ableger beinhalten wird. Nimmt man die zwei Neuzugänge dazu, kommt Ultimate somit auf beeindruckende 65 Kämpfer, die gemeinsam in den Ring steigen können. Dass diese Entscheidung nicht nur positive Aspekte hat, sprach Director Sakurai kürzlich in einem Interview an.

Super Smash Bros. Ultimate amiibo zu Inkling, Ridley und Wolf erscheinen zum Launch

Gegenüber Siliconera verriet er einerseits, dass er sich extrem freue, wie positiv Ultimate aufgenommen wird und dass die Fans derart leidenschaftlich auf das Release hinfiebern. Gleichzeitig deutete er aber auch an, dass Ultimate der Serie längerfristig schaden könnte. Irgendwann wird es nämlich „ein danach“ geben und wie soll sich ein neuer Ableger gegen diese Riege an beliebten Charakteren durchsetzen können? Im genauen Wortlaut sagte er:

"I question what we’ll do with the next title, and I feel that having ‘all characters playable’ (for Super Smash Bros. Ultimate) may have been a Pandora’s Box that could ruin possibilities for what’s next in the series." (Zu Deutsch etwa: "Ich frage mich, was wir beim nächsten Titel machen werden und ich habe das Gefühl, dass sich „alle Charaktere spielbar“ als Büchse der Pandora herausstellen könnte, die Möglichkeiten kommender Ableger ruinieren könnte.")