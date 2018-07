Super Smash Bros. Ultimate - amiibo zu Inkling, Ridley und Wolf erscheinen zum Launch

In Super Smash Bros. Ultimate warten neue Kämpfer auf euch. Das bedeutet zugleich auch neue amiibo-Figuren von den Charakteren, von denen bisher keine existierten. Außerdem soll es eine Neuauflage von vergriffenen amiibo geben.

Auch in Super Smash Bros. Ultimate werdet ihr wieder amiibo als CPU-Kämpfer einsetzen und zu brutalen Kampfmaschinen hochleveln können. Auch von den Neuzugängen werden entsprechende Figuren erscheinen. Die amiibo von Inkling, Ridley und Wolf sollen bereits zum Launch am 7. Dezember erhältlich sein, das kündigte Nintendo auf Twitter an. Wenn ihr auf amiibo von Snake, Pichu oder den Ice Climbers wartet, werdet ihr euch also noch ein wenig gedulden müssen.

Kinnhaken für den Schwarzmarkt

Zudem plant man eine Neuauflage der beliebtesten Figuren. Um welche es sich dabei genau handeln wird, hat man noch nicht verraten. Die amiibo sind schnell zu einem begehrten Sammlerobjekt geworden und viele sind nicht mehr im Handel erhältlich, sondern nur von Drittanbietern zu drastisch erhöhten Preisen. Mit einer Neuveröffentlichung könnte Nintendo Schwarzhändlern somit das Wasser abgraben - wenn die neue Auflage nicht auch in kürzester Zeit vergriffen ist.