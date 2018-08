Super Retro-Cade - Ab Dezember 2018 auch in Europa erhältlich

Mit Retro-Spielen bestückte Konsolen erfreuen sich anhaltender Beliebtheit. Retro-Bits Super Retro-Cade ist eins dieser Systeme, darauf sind Klassiker von namhaften Herstellern wie Capcom, Data East, Irem oder Technos enthalten. Ab Dezember wird das Gerät auch in Europa erhältlich sein.

Das NES Mini und SNES Mini waren bereits kurz nach Erscheinung gänzlich vergriffen. Viele Retro-Fans und die, die es noch werden wollen, schätzen diese HDMI-fähigen Konsolen mit vorinstallierten Titeln. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Retro-Bit das Super Retro-Cade, auf dem über 90 Spiele aus der Arcade oder vom NES, SNES und Mega Drive zu finden sind. Für das Linup hat man Klassiker wie Mega Man 2, Double Dragon oder R-Type III: The Third Lightning gewinnen können. Hier seht ihr die Spieleliste im Detail:

In diesem Dezember soll das Gerät auch in Europa erscheinen, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 79,99 Euro. Im Lieferumfang sind sowohl ein AV- als auch ein HDMI-Kabel sowie zwei USB-Controller enthalten, die auch an einen PC oder Mac angeschlossen werden können. Die Konsole unterstützt interne Savegames, die sich auch auf eine SD-Karte exportieren lassen. Außerdem können eine Reihe von USB-kompatiblen Controllern von Drittherstellern an das Gerät angeschlossen werden.