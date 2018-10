Super Mario Odyssey - Superturm: 200 Gumbas, mehr bringen Nintendo Switch zum Absturz

Wie viele Gumbas könnt ihr in Super Mario Odyssey übereinander stapeln? Der YouTuber Skelux ist dieser Frage nun auf den Grund gegangen und hat sein Ergebnis in einem Video präsentiert.

Ein lustiges Feature in Super Mario Odyssey sieht vor, dass ihr die Mütze von Mario auf Gumbas werft, um so selbst zu einem Gumba zu werden. Dazu sei erwähnt, dass ihr andere Gumbas nicht ausschaltet, wenn ihr in Gumba-Form auf ihre Köpfe springt. Viel mehr verbündet ihr euch dann mit den Gleichgesinnten. Es sieht in etwa so aus, dass ein Turm aus Gumbas entsteht. Jeder besprungene Gumba wird dem Turm hinzugefügt - so einfach ist das! Die Nintendo-Entwickler haben dieses Feature in ihrem Rätseldesign verbaut, um die Spieler so vor die eine oder andere Herausforderung zu stellen. Aber habt ihr euch eigentlich mal gefragt, wie viele Gumbas in so einen Turm passen?

Wie viele Gumbas passen auf einen Turm?

Erst einmal so viele Gumbas finden, könnte man argumentieren. Aber wenn es nach dem Spieler Skelux geht, der seine Nintendo Switch gehackt hat, stellt sich diese Frage erst gar nicht. Er hat es geschafft, einen gigantischen Turm aus Gumbas zu bauen - mit satten 200 Gumbas an der Zahl! Aber hier wird es auch schon kritisch, denn die Kamera bekommt die hohe Anzahl kaum aufs Bild. Außerdem stürzt die Nintendo Switch ab, wenn es noch mehr würden. Das Ergebnis hat der kreative Entwickler in Videoform festgehalten.

Skelux hat zudem angekündigt, dass er noch einen anderen Hack in diesem Monat vornehmen will, der sich ebenfalls auf Super Mario Odyssey bezieht. Wobei es sich hier wohl handelt? Unterhalb der News haben wir das entsprechende Video für euch eingebunden.

