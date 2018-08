Super Mario Odyssey - Speedrunner holt sich den Weltrekord!

So schnell wie kein Zweiter! Ein Speedrunner hat den ersten Platz in der Any%-Herausforderung von Super Mario Odyssey erreicht und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Der Speedrunner LilKirbs14 versuchte sich seit geraumer Zeit den Any%-Rekord in Super Mario Odyssey aufzustellen. Nach einer Reihe an Fehlschlägen hat er es nun schlussendlich geschafft, den ersten Platz auf der Weltrangliste zu belegen. Herzlichen Glückwunsch!

Insbesondere sticht dieser Erfolg der Speedrun-Community deshalb so sehr ins Auge, weil es sich bei LilKirbs14 um ein recht frisches Speedrunner-Gesicht handelt, der nicht länger als 12 Monate auf speedrun.com zugegen ist. In seiner Historie sehen wir ganz wunderbar, wie er in den letzten acht Monaten für seine Platzierung mit Super Mario Odyssey gekämpft hat.

Super Mario Odyssey nimmt derzeit übrigens den dritten Platz mit über 6000 Runs ein, wenn es um die meistgespielten Games auf speedrun.com geht.

Super Mario Odyssey Any% - 1:01:42

Im Detail hat LilKirbs14 den Speedrun-Kollegen NicroVeda vom Thron gestoßen. Die neue Bestzeit beträgt eine Stunde, eine Minute und 42 Sekunden. Doch fragt sich nur, wie lange das so sein wird? Die Speedrunner schenken sich bekanntlich nichts. Im Subreddit hält man aber offenbar große Stücke auf LilKirbs14. So schreibt RockinJack18 beispielsweise:

"Ich bin glücklich, einen weiteren Topp-Spieler zu sehen. Das wird sicherlich nicht der letzte Weltrekord für ihn sein!"

Falls ihr euch für das Thema interessiert, schaut gerne mal im Forum vorbei. Zudem haben wir nachfolgend den Run von LilKirbs14 eingebunden. Demnach könnt ihr seinen Erfolg hier ganz entspannt nachträglich ansehen!

