Super Mario Bros. - Speedrun-Sensation: Unmenschlicher Weltrekord aufgestellt

Der Speedrun-Weltrekord für das erste Super Mario Bros wurde noch einmal unterboten. Mit einer unmenschlichen Bestleistung kam der Spieler Kosmic unter die magische Marke von 4 Minuten und 56 Sekunden.

Wer hätte damit noch gerechnet: Einem Speedrunner ist es tatsächlich gelungen, einen neuen Weltrekord in Super Mario Bros. aufzustellen. Kosmic kam dabei auf die nahezu unmenschliche Zeit in Höhe von 4 Minuten, 55 Sekunden und 913 Millisekunden.

Der bisherige Rekord lag bei 4 Minuten, 56 Sekunden und 245 Sekunden und wurde erst vor wenigen Monaten von "somewes" aufgestellt. Kosmic schaffte es, mit dieser Marke gleichzuziehen, wollte jedoch nicht aufgeben.

Ein einwandfreier Speedrun

Mehrere Stunden lang probierte Kosmic immer und immer wieder, unter die 4 Minuten und 56 Sekunden zu gelangen, was bislang noch niemandem gelungen ist. Dabei war er zunächst dazu gezwungen, einen Glitch in Welt 1-2 zu trainieren, mit dem er durch eine Wand laufen, 0.35 Sekunden Zeit sparen und schneller zu einer Warp-Röhre gelangen konnte.

Bereits bei seinem ersten vollständigen Versuch gelang Kosmic ein einwandfreier Run und somit auch der Weltrekord. Man muss bedenken, dass er hierbei auf die Millisekunde genau in jedem Level jeden Sprung und jeden Tastendruck perfekt ausführen muss, um dies zu erreichen.

Unmenschliche Rekorde

Das Erreichen der 4 Minuten und 55 Sekunden gilt als Sensation in der Speedrun-Community, denn Super Mario Bros. gilt zumindest aus Computer-Sicht als perfektioniert. Ein Bot ist in der Lage, mithilfe aktuell bekannter Glitches die Marke von 4 Minuten, 54 Sekunden und 30 Millisekunden zu erreichen. Einem Mensch dürfte dies nicht gelingen, denn an einer Stelle muss er das linke und rechte Steuerkreuz millisekundengenau gleichzeitig drücken.

Dass Kosmic es überhaupt schaffte, noch einmal 0.35 Sekunden herauszuholen, ist unglaublich.