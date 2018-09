Super Mario Bros. - Bowsette wird zum neuen Lieblingscharakter, erobert sogar Pornhub und YouPorn

Eine Mischung aus zwei Super Mario-Charakteren mündet in einem neuen Lieblingscharakter, der jetzt die Welt erobert. Selbst Pornhub und YouPorn können sich vor Bowsette nicht retten.

Es ist einer der kuriosesten Trends, die wir in langer Zeit erlebt haben: Eine Kombination aus zwei Super Mario-Charakteren wird zum neuen Favoriten der gesamten Gaming-Community. Bowsette erobert derzeit das Internet und startete eigentlich ganz harmlos.

Der Charakter ist eigentlich als Reaktion auf die Enthüllung von New Super Mario Bros. U Deluxe entstanden. In dieser ist zu sehen, wie Toadette das neue Item Superkrone aktiviert, um sich dann in einen neuen Charakter namens Peachette zu verwandeln - eine Mischung aus Toadette und Peach.

Aufgrund der Kuriosität dieses Items zeichnete der Twitter-Nutzer @ayyk92 alias Haniwa seine eigene Version des Geschehens, in dem nicht Toadette, sondern Bowser in Berührung mit der Superkrone kommt. Die Version verbreitete sich schnell und kam rasch auf mehrere zehntausend Likes...Bowsette entstand.

Bowsette wird zum Superstar

Es blieb allerdings nicht bei diesem einen Bild.

Tausende andere Personen ließen sich inspirieren und zeichneten ihre eigene Bowsette, manchmal mit roten Haaren, hin und wieder mit dunklerem Hautton, vereinzelt auch mit größerer Oberweite. Den Fan-Zeichnungen waren keine Grenzen gesetzt und schon verbreitete sich dieser neue Charakter wie im Lauffeuer.

Auch in Japan wurde Bowsette schnell populär und sogar von namhaften Künstlern übernommen. Cool-Kyou Shinja (Miss Kobayashi’s Dragon Maid), Kiseki Himura (Sword Art Online: Progressive), Akira Yasuda (Chun-Li), Murata (One Punch Man-Remake) und Kotoyama (Dagashi Kashi) zeichneten ihre persönlichen Versionen.

Neue Stars am Mario-Himmel

Bowsette ist so beliebt, dass sie mittlerweile auch die freizügigen Doku-Streaming-Webseiten Pornhub und YouPorn erobert. Am 24. September stieg die Anzahl der Suchanfragen bei YouPorn um 2900 Prozent an, am Tag darauf sogar um satte 5849 Prozent. Bei Pornhub hingegen existieren bereits dutzende Videos mit Bowsette als Hauptcharakter, allesamt wurden tausendfach angeklickt (ja, wir haben recherchiert).

Bei Nintendo will man sich zur plötzlichen Popularität eines gänzlich inoffiziellen Charakters nicht äußern.