Super Mario 64 - Härtester Speedrun-Weltrekord wurde gebrochen

Ein Speedrunner hat einen neuen Weltrekord in der 0-Star-Kategorie zu Super Mario 64 aufgestellt. Seit drei Jahren ist das niemandem mehr gelungen.

Es gibt viele Spiele, die tief in der Speedrun-Community verankert sind, zu denen es immer wieder neue Weltrekordversuche gibt. Und ein Spiel hat sich seit Juni 1996 einen besonderen Platz im Herzen vieler Speedrunner gesichert. Die Rede ist von Super Mario 64 für den Nintendo 64.

Jüngst vollzog der bekannte Speedrunner Drozdowsky einen bemerkenswerten Geniestreich. Er hatte seine Rekordversuche bereits seit Anfang des Jahres auf Twitch übertragen. Und nun ist es ihm schließlich gelungen, sein Bestreben in die Tat umzusetzen. Er ist nun der Meister der 0-Star-Speedruns in Super Mario 64.

Meister der 0-Star-Challenge

Drozdowsky hat Super Mario 64 in unter 6 Minuten und 44 Sekunden durchgespielt. Diese Messlatte hatte zuvor der japanische Spieler Akira festgelegt, der sich hier seit 2015 ungeschlagen zeigte. Im Detail hat es Drozdowsky nun auf 6 Minuten und 41 Sekunden gebracht - ein neuer Weltrekord also!

Um diese Herausforderung erfolgreich zu bestehen, hat er auf die japanische Version von Super Mario 64 zurückgegriffen, die einen Tick schneller als alle anderen Versionen sein soll. Doch wie sein Speedrun aussah und was er genau an welcher Stelle gemacht hat, seht ihr am besten selbst im nachfolgenden Video! Hier sitzt jede einzelne Bewegung und Drozdowsky kann sich wegen des Erfolgs gegen Ende kaum halten vor Freude.

