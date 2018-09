Sunset Overdrive - Insomniac Games würde liebend gerne Nachfolger entwickeln

Insomniac Games würde liebend gerne Sunset Overdrive 2 entwickeln. Doch für den Nachfolger des Xbox One-Exklusivtitels gilt es einige Hürden zu meistern, wie Studio-CEO Ted Price in einem Interview verrät, diesmal jedoch auch für die PlayStation 4.

Ganze vier Jahre hat der Xbox-Exklusivtitel Sunset Overdrive nun bereits auf dem Buckel. Bei Fans und Presse erfreut sich der durchgeknallte Third-Person-Shooter noch immer enormer Beliebtheit, doch von einem Nachfolger fehlt weiterhin jede Spur.

Nachdem Insonmniac Games die Arbeiten an Spider-Man abgeschlossen hat, rückt ein mögliches Sunset Overdrive 2 nun wieder in den Fokus der Entwickler, welche in einem Interview mit IGN erneut ihr Interesse bekundet haben.

Fans wünschen sich Sunset Overdrive 2

Insomniac CEO Ted Price plauderte im Interview ein wenig über den möglichen Nachfolger und dass man den Fans ein besseres Spiel liefern will. Der Vorteil eines Nachfolgers liegt laut Price darin, dass man in den meisten Fällen die schwierigsten Entscheidungen bereits getroffen habe.

"Wenn du eine Marke etablierst, kennst du die Ausrichtung, den Charakter und die Kernmechaniken, die funktionieren. Du weißt, was die Spieler möchten und was nicht. Ein Sequel für irgendein Spiel zu machen, zum Beispiel Sunset Overdrive, ist eine Möglichkeit, den Fans etwas zu geben, was viel besser als das Original ist. Und das ist etwas, was wir bei Insomniac liebend gern irgendwann mal machen würden."

Aber die Liebe für eine Marke alleine reicht nicht aus, um eine Fortsetzung sicherzustellen.

"Für uns ist es eine Timing-Herausforderung. Eine Bandbreiten-Herausforderung. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Leute da draußen, die Sunset Overdrive lieben - und natürlich werden wir regelmäßig von Fans aufgefordert."

Bereits vor einer Weile sagte Price, dass man für den Nachfolger einen Partner bräuchte, der es dem Team ermöglicht, Sunset Overdrive 2 auf allen Plattformen anzubieten. Immerhin würde ein Sequel ein sehr großes Spiel werden.

Sunset Overdrive Nachfolger wäre mit passendem Publisher denkbar

Sunset Overdrive 2 auf PlayStation 4

Erst vor wenigen Tagen äußerte sich Entwickler Bryan Intihar von Insomniac Games in einem Interview zur Zusammenarbeit mit Sony. Neben viel Lob verriet er, dass es Marvel's Spider-Man nicht geben würde, wenn es die PlayStation nicht gäbe.

"Dieses Spiel würde nicht existieren, hätten wir es nicht für die PS4 entwickelt. Ohne den Support (von Sony) wäre das nicht möglich."

Spider-Man Das beste Superheldenspiel mit kleinen Abstrichen

Sony habe dem Team bei der Entwicklung viel Freiraum zur Entfaltung gelassen und lediglich gefragt, ob die geplanten Änderungen die Spielerfahrung verbesserten. Viel Liebe also für die Zusammenarbeit, die ein Sunset Overdrive 2 für die PlayStation 4 wahrscheinlicher werden lässt.