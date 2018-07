Stranger Things - Staffel 3 nicht mehr 2018, aber dafür noch besser!

Stranger Things Season 3 wird dieses Jahr nicht mehr erscheinen. Doch das Warten könnte sich lohnen, denn die Produktion will durch Qualität und noch mehr Spezialeffekte überzeugen.

Falls ihr sehnsüchtig auf Stranger Things: Staffel 3 wartet, dann müsst ihr euch leider noch etwas gedulden. Netflix hat nun bestätigt, dass Season 3 im Jahre 2019 an den Start geht.

Stranger Things So viel verdienen die Stars der Serie

Programmchef von Netflix, Cindy Holland, hat sich zu Television Critics geäußert und neben dieser Info ein paar Worte zur dritten Staffel verloren. Laut Holland soll sich das Warten auf diese handgemachte Show als absolut lohnenswert herausstellen. Zur Arbeit der Duffer Brothers und Shawn Levy äußert sie:

"Sie verstehen, dass viel auf dem Spiel steht. Sie möchten demnach etwas Größeres und Besseres als im letzten Jahr veröffentlichen. Ich denke, dass es eine fantastische Staffel wird."

Technisch noch besser?

Aber warum nimmt die Produktion so viel Zeit in Anspruch? Ist der Aufwand tatsächlich so viel höher? Laut Holland sei der Starttermin in 2019 unter anderem einem technischen Upgrade verschuldet.

Stranger Things: Season 3 wird nämlich sehr viel mehr Spezialeffekte beinhalten als die vorangegangen Staffeln. Und hier war das Effektefeuerwerk schon recht hoch, wie wir wissen. Ob das die nächte Staffel aufwertet? Sci-Fi-Fans werden aller Voraussicht nach sicherlich auf ihre Kosten kommen.

Für die Fans heißt es nun warten, allerdings hat Netflix kürzlich einen Teaser-Trailer zum kommenden Mystery-Epos rund um die 3. Staffel von Stranger Things veröffentlicht. Vielleicht verkürzt er eure Wartezeit ein wenig:

Stranger Things Netflix zeigt geheimnisvollen Teaser zu Staffel 3