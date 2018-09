Stranger Things - Soll nach Telltale-Aus weiterhin erscheinen

Das Spiel zur TV-Serie Stranger Things soll weiterhin erscheinen. Nach dem überraschenden Aus für Telltale Games sucht Netflix nach einem neuen Entwickler. Auch die Adaption von "Minecraft: Story Mode" soll weiterhin ausgestrahlt werden.

Am vergangenen Wochenende sorgte die überraschende Meldung um die Insolvenz des Entwicklerstudios Telltale Games für Entsetzen unter den Spielern. Der Großteil der 250 Mitarbeiter wurde bereits entlassen. Bis zum Jahresende verbleiben nur noch 25, die die vertraglich festgeschriebene Netflix-Version von "Minecraft: Story Mode" fertigstellen sollen. Die fünfteilige, interaktive Serienumsetzung schreitet planmäßig voran und soll noch in diesem Herbst ausgestrahlt werden, verrät Netflix.

Netflix Telltale-Spiel auf Basis von Stranger Things angekündigt

Netflix sucht neue Entwickler für Stranger Things

In einer Stellungnahme von Netflix heißt es, dass man aktuell nach anderen Möglichkeiten sucht, das Universum der TV-Serie Stranger Things in einem interaktiven Medium zum Leben zu erwecken. Mit anderen Worten ist man offenbar auf der Suche nach einem neuen Entwickler, der die Umsetzung fertigstellen soll.



Die Adaption von Stranger Things wurde von Telltale erst in diesem Juni bekannt gegeben. Für das Episoden-Adventure planten die Entwickler, auf die Unity-Engine umzusteigen und damit eine neue Spielerfahrung zu schaffen. Diese neue Spiel-Engine mussten die Entwickler allerdings erst einmal kennenlernen, weshalb die Entwicklungszeit länger angedacht war, als man es von Telltale normalerweise gewohnt ist.

Telltale Games Insolvenz: Studio schließt, The Wolf Among Us 2 & Stranger Things eingestellt

Das Stranger Things-Spiel sollte ursprünglich 2019 erscheinen.