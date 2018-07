Stranger Things - Netflix zeigt geheimnisvollen Teaser zu Staffel 3

Netflix präsentiert das neue Einkaufszentrum in Hawkins, Indiana! Die Mall "Starcourt" lädt zum Entspannen und Shoppen mit der ganzen Familie ein. Doch es ist keine gewöhnliche Mall. Hierbei handelt es sich um den ersten Teaser-Trailer zu Stranger Things: Staffel 3.

Die Mannen von Netflix haben vor einiger Zeit den Cast zur 3. Staffel von Stranger Things innerhalb eines Videos präsentiert. Auch die Tochter von Uma Thurman, Maya Thurman Hawke, wird erstmals auf der Serienleinwand zu sehen sein:

Stranger Things Uma Thurmans Tochter spielt in Staffel 3 der Netflix-Serie mit

Starcourt Mall in Hawkins, Indiana?

Doch die Infos zur Season 3 hielten sich bislang in Grenzen. Nun hat Netflix über offizielle Kanäle einen geheimnisvollen Teaser-Trailer veröffentlicht. Allem Anschein nach ist darin der primäre Schauplatz der neuen Staffel zu sehen.

Die sogenannte Starcourt-Mall (Einkaufszentrum) in Hawkins zeigt Steve Harrington (Joe Keery) bei der Arbeit in der Mall. Hier sehen wir auch erstmals Maya Thurman Hawke in ihrer Rolle als Robin, die sichtlich begeistert über ihren neuen Job ist.

Neuer Ort, neue Zeit

Eine kleine Randnotiz vernehmen die Zuschauer des Teasers noch, denn das Geschehen ereignet sich hier im Jahre 1985. Wir bekommen es also mit einem Zeitsprung zu tun. Wann die 3. Staffel veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Im Fokus soll aber unter anderem Steve Harrington stehen, von dessen Arbeit die Produzenten überaus begeistert scheinen.

Falls ihr auf weiteres, handfestes Material zur 3. Staffel von Stranger Things wartet, dann müsst ihr euch noch bis zur Comic Con 2018 in San Diego gedulden. Diese wird zwischen dem 19. und 22. Juli 2018 stattfinden. Hier soll ein umfangreicher Ersteinblick folgen.

Stranger Things So viel verdienen die Stars der Serie