Steam - Valve-Hardware Steam Link ermöglicht jetzt lokalen Koop auf mehreren Devices

Valve hat kürzlich ein Update zur hauseigenen Hardware Steam Link veröffentlicht. Ab sofort könnt ihr mit euren Freunden oder der Familie lokal im Koop spielen und das Game auf mehreren Endgeräten streamen.

Einige von euch werden womöglich über die Hardware Steam Link verfügen, mit der ihr eure Steam-Bibliothek auf ein anderes TV-Gerät streamen könnt, um so beispielsweise entspannt auf der Couch mit dem Controller zu zocken.

Aktuell gibt es hier ein Update, das ein paar bemerkenswerte Möglichkeiten bietet. Spieler können ab sofort lokalen Koop spielen und das auf multiplen Endgeräten. Die Box sendet jeweils ein Signal an ein jeweiliges Ausgabegerät. So könnt ihr also beispielsweise auf zwei TV-Geräten spielen - ein vollwertiger Koop-Genuss fürs Zuhause also. Ihr solltet dafür jedoch über ein ''High Quality 5 GHz Network'' verfügen, wie Valve angibt.

Android-Smartphone verbinden

An anderer Stelle gibt es nun auch die Möglichkeit ein Android-Smartphone mit dem Steam Link anzuschließen. Das mobile Endgerät soll hierbei als Touch-Controller für Spiele fungieren. Das eröffnet verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten und wir dürfen gespannt sein, was die User und Entwickler damit alles anstellen werden.

Der aktuelle Patch ist ziemlich umfangreich, deshalb gibt es noch diverse Fixes für den Modus ''Big Picture'' obendrauf. Zudem sollen einige Gamepad-Probleme behoben sein. In Zukunft sollte die Rumble-Funktion des Nintendo Switch-Controllers keine Probleme mehr machen, wenn ihr diesen Controller mit eurem Steam-Setup verwendet.

