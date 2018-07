Steam - Valve bannt fast 90.000 Accounts in nur zwei Tagen

Nach dem Steam Summer Sale hat Betreiber Valve anscheinend eine kleine Reinigungsaktion durchgeführt und in nur zwei Tagen fast 90.000 Steam-Accounts gesperrt. Ein genauer Grund für die hohe Anzahl an Sperrungen ist bislang nicht bekannt.

Offensichtlich hat Steam-Betreiber Valve in der vergangenen Woche beim Kampf gegen Cheater hart durchgegriffen und einmal ordentlich aufgeräumt. Während normalerweise rund 1.300 Banns am Tag ausgesprochen werden, waren es vergangenen Mittwoch 28.463 VAC-Sperren und am folgenden Donnerstag sogar 61.456. Laut der SteamDB sind also rund 90.000 Accounts betroffen gewesen, aller Wahrscheinlichkeit liegt die Anzahl sogar noch ein gutes Stück höher, da SteamDB nicht alle Accounts erfasst.

Steam Meistverkaufte Spiele geleakt, Liste jetzt öffentlich

Was war der Grund?

Welcher genaue Grund zu der hohen Zahl an Sperrungen geführt hat, ist bislang völlig unklar. Allerdings arbeitet Valves Anti-Cheat-System besonders nach Verkaufsaktionen wie dem Steam Summer Sale auf Hochtouren. Einen Tag nach den Angebotstagen im Sommer wurden ebenfalls 40.000 Cheater von dem System gesperrt.

Steam Wird Steam zum Schrottplatz für Spiele?

Wie lange gilt ein Bann?

Spieler mit einem gesperrten Steam-Account können die Spiele in ihrer Bibliothek weiterhin nutzen, allerdings nicht mehr auf VAC-Server beitreten. Damit bleiben Titel wie unter anderem CS:GO, Dota 2 oder die Call of Duty-Reihe den Betroffenen verwehrt. Ein solcher Bann kann in der Regel nicht mehr entfernt werden und gilt permanent. Höchstens wenn ein Bann unrechtmäßig stattgefunden hat, kann dieser automatisch wieder aufgehoben werden.