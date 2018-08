Steam - Großer EVO-Sale, mehrere Beat'em-Ups übers Wochenende gratis spielbar

An diesem Wochenende findet in Las Vegas EVO 2018, eins der größten Prügelspiele der Welt, statt. Passend dazu hat Steam mehrere Beat'em-Ups im Angebot, von denen ihr ein paar auch bis Montag gratis spielen könnt.

Die besten Beat'em-Up-Profis der Welt werden an diesem Wochenende im Rahmen von EVO 2018 in einer Reihe verschiedener Prügelspiele gegeneinander antreten. Das Event zählt zu den größten Spektakeln im Genre, viele Publisher stellen auf der Veranstaltung neue Spiele und Inhalte vor. Anlässlich des Turniers hat Steam einen Sale gestartet, in dessen Rahmen ihr diverse Prügelspiele günstiger erstehen könnt:

BlazBlue: Cross Tag Battle Eine fast perfekte Kombination aus Style und Action

Gratis-Wochenende für ein paar Testkämpfe

Der Sale wird bis kommenden Montag um 19 Uhr andauern. Aber damit noch nicht genug, bis dahin werdet ihr außerdem BlazBlue: Cross Tag Battle, Tekken 7 und Street Fighter V kostenlos spielen können. Zeitweise war auch Dragon Ball FighterZ kostenlos spielbar, dem ist jetzt jedoch nicht mehr so. Es könnte sich dabei um einen Fehler gehandelt haben und der Anime-Prügler sollte eigentlich gar nicht Teil des Gratis-Wochenendes werden, oder es liegt ein technisches Problem vor.