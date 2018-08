Steam - Diese Spiele dominieren die aktuellen Verkaufscharts!

Welche Spiele verkaufen sich derzeit am besten auf Steam? Wir haben die Top Seller Games auf Steam für euch. Also die zehn Spiele, die sich in der aktuellen Woche am häufigsten verkauft haben.

Falls ihr euch fragt, welche Spiele in der aktuellen Woche ganz oben auf den Verkaufsplätzen von Steam stehen, dann haben wir die Antwort nachfolgend für euch vorbereitet! Valves Vertriebsplattform darf sich über einen Neueinsteiger an der Spitze freuen.

Steam: Top Seller Games

Die Rede ist von Monster Hunter: World. Der Titel wurde kürzlich auf dem PC veröffentlicht und nun dominiert er auch schon die Verkaufscharts. Witzigerweise befindet sich der Titel auf den ersten und zweiten Platz. Das lässt sich womöglich dadurch erklären, dass es sich zwar um das gleiche Spiel handelt, Steam es aber in unterschiedlichen Produkteinträgen geführt hat respektive den alten Eintrag aktualisiert hat. Wahrscheinlich handelt es sich beim alten Eintrag um den Vorbestellerverweis. Der Link zum zweiten Monster Hunter: World ist nämlich jetzt nach dem Release inaktiv.

Auf den dritten Platz hält sich wacker Playerunknown's Battlegrounds (PUBG). Und die Entwickler von No Man's Sky können nach dem Release-Desaster wohl aufatmen. Das Update NEXT kommt wohl so gut an, dass das Spiel in dieser Woche den vierten Platz beansprucht! Die Spieler scheinen wieder Gefallen an dem Sci-Fi-Abenteuer zu finden. Alle weiteren Titel seht ihr in der Übersicht. Die Links führen zu den entsprechenden Produkteinträgen auf Steam.

Das sind die Top 10 Games auf Steam:

GTA V ist nach so vielen Jahren immer noch unter den Top 10, der meistverkauften Spiele (in der aktuellen Woche) auf Steam. Doch der Publisher Bethesda dürfte sich auch über die aktuellen Verkäufe von DOOM freuen. Der Boost dürfte nicht zuletzt auch durch den derzeitigen Bethesda-Sale kommen, der im Rahmen der QuakeCon 2018 gestartet wurde. Das Spiel wird momentan für 10 Euro angeboten, also für 50 Prozent Rabatt.

