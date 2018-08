Steam - Blitzangebote bei Sales könnten wieder zurückkehren

Bereits seit einiger Zeit gibt es auf Valves Spieleplattform Steam keine sogenannten Flash Sales mehr. Dabei handelte es sich um besonders lohnende Angebote, die nur für kurze Zeit zur Verfügung standen. Nun sollen die Flash Sales angeblich zurückkommen, damit beispielshalber ein Steam Summer Sale wieder spannender und die Aufregung bei den Usern angehoben wird.

Tyler McVicker von Valves News Network will nun erfahren haben, dass die Flash Sales wieder zurückkehren werden. Angeblich sollen außerdem die Entwickler in der Lage sein, zu entscheiden, wie lange der jeweilige Sale andauert. Zur Auswahl stehen dabei 6, 8, 10 und 12 Stunden.

I've just been informed that @steam_games Flash Sales are returning, with a twist. Devs can chose for the sales to last 6, 8, 10 or 12 hours, shaking up sales almost every hour, and making sales feel more like an event again. pic.twitter.com/zbGtKYQBCt