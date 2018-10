Stardew Valley - Erscheint für mobile Endgeräte, iOS und Android geplant

Welch überwältigende Nachricht für alle Fans von Stardew Valley, der Titel erscheint schon in zwei Wochen für mobile Endgeräte. Zuerst werden iOS-Geräte bedient, eine Android-Version wird außerdem in Zukunft folgen.

Erst für die Nintendo Switch, nun auch für mobile Devices, Stardew Valley erscheint noch in diesem Monat für iOS. Doch die Android-User müssen sich keine Sorgen machen. Hierbei handelt es sich lediglich um einen ''First-to-iOS-Release'', demnach wird Android-Version irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Es ist also recht ähnlich, wie es beispielsweise bei Fortnite der Fall gewesen ist.

Stardew Valley geht mobil!

In einem Dev-Blog erklärt Chucklefish die wichtigsten Randinfos zum mobilen Release. So befand sich die mobile Version rund ein Jahr in der Entwicklung. Das Studio The Secret Police aus London hat Chucklefish bei der Umsetzung geholfen. Bei dem Produkt soll es sich um das vollständige Spiel handeln, es ist also keine abgespeckte Variante für mobile Devices! Die wichtigsten Features umfassen:

Mobile Endgeräte: iPhone und iPad - Android folgt

Version 1.3 - Singleplayer mit Nachtmarkt, aber kein Multiplayer

PC-Spieler können ihren Speicherstand übertragen (via iTunes)

Kein Modsupport

Kosten betragen hierzulande 8,99 Euro

Keine In-App-Käufe geplant

Ihr könnt Stardew Valley für iOS ab sofort vorbestellen. Geht dazu einfach in den iOS App Store auf das entsprechende Produkt. Freut ihr euch schon auf eure mobile Farm? Lasst es uns gerne unterhalb der News im Kommentarbereich wissen.

