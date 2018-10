Star Wars - Neue TV-Serie lautet ''The Mandalorian'', fokussiert einsamen Revolverhelden

Die Katze ist aus dem Sack. Die neue TV-Serie zu Star Wars lautet ''The Mandalorian''. Alles dreht sich um einen einsamen Revolverhelden, der ähnlich wie Jango und Boba Fett den kriegerischen Mandalorianern entspringt. Die Serie wird auf dem VoD-Streaming-Dienst von Disney zu sehen sein.

Nun gibt es für viele Video-on-Demand-Freunde den ersten Grund, den kommenden Streaming-Dienst von Disney zu abonnieren. Star Wars erhält eine neue Realfilm-Serie, die exklusiv bei der Netflix-Konkurrenz zu sehen sein wird. Nun ist der Name der Serie endlich bekannt - sie lautet ''The Mandalorian''.

Jon Favreau hat am heutigen Tage bestätigt, dass die Live-Action-Serie den Namen The Mandalorian oder auch Der Mandalorianer trägt. Ihr habt richtig gehört, kein Geringerer als Jon Favreau wird mit der Serie betraut. Falls ihr den Regisseur noch nicht kennen solltet, dann wird euch sicherlich The Jungle Book oder Iron Man etwas sagen, wo er jeweils Regie führen durfte. Favreau wird die Serie schreiben und produzieren.

Einen groben Ersteinblick gibt es mit auf dem Weg. Der besseren Lesbarkeit wegen haben wir den Instagram-Posting von Favreau unterhalb der News für euch als Screenshot eingebunden. Zudem haben wir den Text für euch übersetzt, der da lautet:

"Nach den Geschichten von Jango und Boba Fett taucht ein weiter Krieger im Star Wars-Universum auf. Der Mandalorianer ist nach dem Fall des Imperiums und vor der Entstehung der Ersten Ordnung angesetzt. Wir folgen den Anstrengungen eines einsamen Revolverhelden in den äußeren Ringen der Galaxie, weit entfernt von der Autorität der Neuen Republik."

Der einsame Mandalorianer

Die ersten Infos sind damit unter Dach und Fach. Star Wars: Der Mandalorianer wird inhaltlich zwischen Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht angesiedelt sein. Alles dreht sich um einen einsamen Kämpfer, der den Mandalorianern entspringt.

Hierbei handelt es sich um ein starkes Machtzentrum mit dem Planeten Mandalore als Ausgangspunkt, der sich am äußeren Rand der Galaxie befindet. Mandalorianer, also jene Nomaden-Clans, die schon immer für ihre kriegerische Attitüde in der gesamten Galaxie gefürchtet wurden, werden also erzählerisch eine Rolle spielen. Das muss aber nicht zwangsweise bedeuten, dass wir Mandalore zu sehen bekommen. Viele Mandalorianer haben den Planeten Mandalore in ihrem Leben nämlich niemals gesehen oder besucht. Sie sind über die gesamte Galaxie verteilt. Jedoch deutet der Textteil "in den äußeren Ringen der Galaxie" darauf hin, dass die Handlung in derselben Region spielt. Demnach ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir Mandalore erstmals in einem "Realfilm" - also der Live-Action-Serie - von Star Wars zu Gesicht bekommen. Star Wars-Fans kennen den Planeten bereits aus der Animationsserie Star Wars: Rebels. Narrativ wird der Ursprung des ''Gunslingers'' in jedem Fall eine essenzielle Rolle spielen - in welcher Größe und mit welchen Schauplätzen auch immer. Die bekannten Kopfgeldjäger Jango und Boba Fett haben übrigens denselben Ursprung.

Star Wars The Clone Wars geht überraschend weiter, Staffel 7 mit Ahsoka bestätigt!

Die exklusive Live-Action-Serie Star Wars: The Mandalorian, die auf dem Streaming-Dienst von Disney zu sehen sein wird, könnte möglicherweise zeitgleich mit dem Start von Disney Play (Name noch reine Spekulation) im Jahre 2019 erscheinen.