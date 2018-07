Star Wars - The Clone Wars geht überraschend weiter, Staffel 7 mit Ahsoka bestätigt!

Überraschung: Die beliebte Animationsserie Star Wars: The Clone Wars wird fortgesetzt! Disney hat den Trailer zur 7. Staffel auf der diesjährigen ComicCon präsentiert. Die offene Handlung rund um Ahsoka Tano wird demnach fortgesetzt und findet womöglich ein passendes Ende.

Eine der größten Überraschungen der diesjährigen ComicCon 2018 betrifft wohl mitunter das Universum von Star Wars. Die 6. Staffel von Clone Wars sollte vorerst die letzte sein, die das Ende im Jahre 2013 für die Serie bedeutete. Ganze fünf Jahre war es nun still um die beliebte Serie, doch dies sollte sich nun ändern.

Disney kündigt hochoffiziell die 7. Staffel zu Star Wars: The Clone Wars an! Die Animationsserie geht also in eine neue Runde und wird mit 12 Folgen tiefer in die Geschehnisse der Klonkriege einführen.

Offene Handlungsstränge

Aufgrund des Starts von Star Wars Rebels wurde Clone Wars vorzeitig beendet. Ganz zum Leidwesen vieler Fans, denn die Handlung wies noch einige offene Stellen auf. Doch diese offenen Handlungsstränge sollen nun geschlossen werden, wie der geistige Schöpfer Dave Filoni nun gegenüber starwars.com bestätigt hat.

"Es ist sehr befriedigend. Es bedeutet jedem Geschichtenerzähler viel, die Gelegenheit zu haben, all die finalen Puzzlestücke seiner Geschichte zusammenfügen zu dürfen."

Der Trailer verspricht schon einmal die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker. Doch die große Frage, die sich viele stellen, lautet: Was wird nun aus Ahsoka Tano?

Und auch hier gibt der Trailer grünes Licht! Tatsächlich ist sie ebenfalls zu sehen. Sie tritt ihren Jedi-Meister Anakin in einem epischen Moment unter die holografischen Augen tritt. Wir werden also in The Clone Wars: Staffel 7 erfahren, wie es mit Ahsoka weiter geht, nachdem sie sich in der 5. Staffel von Anakin verabschiedet hat.

Star Wars: The Clone Wars: Season 7 soll bereits 2019 an den Start gehen, allzu lange müssen wir also nicht mehr warten! Die Serie wird in den USA übrigens auf der Streaming-Plattform von Disney zu sehen sein. Wie es hierzulande aussieht, wird sich erst noch zeigen müssen. Wir halten euch auf dem Laufenden.