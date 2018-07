Star Wars Episode 9 - Da ist er: Der komplette Film-Cast - inklusive Carrie Fisher

Mit großen Schritten in Richtung Finale: Disney und StarWars.com haben auf der offiziellen Webseite eine Liste aller relevanten Schauspieler und Charaktere, die in Episode 9 auftreten werden, veröffentlicht. Dabei sind unter anderem die verstorbene Carrie Fisher sowie einige Neuzugänge, deren Rollen noch nicht enthüllt wurden.

Erst vor Kurzem wurde offiziell bekannt gegeben, dass Episode 9 die Skywalker-Saga endgültig beenden wird. Nun gehen Disney und StarWars.com sogar noch einen Schritt weiter und veröffentlichen passend zum anstehenden Drehstart am 1. August, in einem relativ kurzen Blogpost, eine Liste aller Schauspieler, die in Star Wars Episode 9 mitwirken werden.

Star Wars Episode 9 Beendet endgültig die Skywalker-Saga

Mit dabei sind selbstverständlich alle noch lebendigen Neuzugänge aus den Episoden 7 und 8. Dies schließt insbesondere Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Domhnall Gleeson (General Hux) und Kelly Marie Tran (Rose Tico) ein. Aus der klassischen Trilogie wird es tatsächlich erneut Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO) und sogar Billy Dee Williams (Lando Calrissian) erneut vor die Kamera ziehen.

Kein Abschluss der Skywalker-Saga ohne Leia Organa

In einem separaten Absatz würdigen die Macher die wichtige Rolle von Carrie Fisher (Leia Organa). Auch die verstorbene Schauspielerin wird mithilfe von Kameraaufnahmen aus Episode 7 erneut im finalen Skywalker-Ableger auftreten. Insbesondere betont Abrams:

"Wir haben Carrie Fisher sehr geliebt. Einen wirklich befriedigenden Abschluss der Skywalker-Saga ohne sie zu finden, hat sich uns entzogen. Wir wollten nie umbesetzen oder einen CG-Charakter verwenden. Mit der Unterstützung und dem Segen ihrer Tochter Billie haben wir einen Weg gefunden, Carries Vermächtnis und Rolle als Leia in Episode IX zu ehren, indem wir ungesehenes Material verwenden, das wir zusammen in Episode VII gedreht haben."

Zum Schluss gibt es noch zwei Neuzugänge, namentlich Naomi Ackie und Richard E. Grant, deren Charaktere natürlich noch nicht offiziell enthüllt wurden. In welche Rollen die beiden Schauspieler schlüpfen werden, erfahren wir spätestens am 19. Dezember 2019, wenn Episode 9 offiziell in den deutschen Kinos anläuft.