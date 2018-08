Star Wars: Battlefront 2 - August-Update bringt Palpatine und Ewok Hunt-Modus zurück

Innerhalb des August Updates zu Star Wars: Battlefront 2 kehren Palpatine genau wie der Ewok Hunt-Modus in den Multiplayer-Shooter zurück. Alle Änderungen findet ihr in unserem News-Artikel.

Ab sofort steht für PS4, Xbox One und PC das August-Update zu Star Wars: Battlefront 2 zur Verfügung. Auf der offiziellen Webseite haben die Verantwortlichen die Patch Notes der Aktualisierung veröffentlicht. Unter anderem kehren Palpatine genau wie der Ewok Hunt-Modus in den Multiplayer-Shooter zurück. Bei letzterem wurde ein Problem behoben, bei dem Stormtroopers nicht in das Shuttle einsteigen konnten.

Palpatine hatte ebenfalls mit einem Bug zu kämpfen, wodurch seine Machtblitze durch Wände gefeuert werden konnten.

Alle Änderungen haben wir euch unterhalber dieser Zeilen aufgelistet:

Die Änderungen innerhalb des August-Updates