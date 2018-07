Star Wars: Battlefront 2 - Alle Neuerungen bis Ende 2018 in der Roadmap

EA und DICE bringen Star Wars: Battlefront 2 lange nach Release auf richtigen Kurs. Mittlerweile hat sich schon viel gebessert und bis zum Ende des Jahres sollen noch unzählige Neuerungen folgen.

DICE hat kürzlich eine Roadmap zu Star Wars: Battlefront 2 veröffentlicht. Am Sci-Fi-Action-Shooter wird also immer noch gebastelt. Seit der Lootbox-Debatte hat sich viel getan und die Entwickler basteln immer noch fleißig an ihrem Spiel. Ben Walker hat nun den entsprechenden Hinweis via Twitter veröffentlicht. Die Roadmap, die wir unterhalb der News für euch eingebunden haben, zeigt neue Inhalte und Verbesserungen am Spiel für die nächste Zeit auf.

Roadmap: Battlefront 2 in 2018

Der erste DLC, das Update "Hero Starfighter", kommt bereits in diesem Juli und bringt ein paar Neuerungen mit sich:

Spielmodi:

Hero Starfighters

Hero Ship Battles

4-gegen-4-PvP

Spielverbesserungen:

Helden können Lichtschwerter an- und ausschalten

Blocken mit dem Lichtschwert wirkt sich auf die Ausdauer aus

Aussehen in der Vorrunde wechseln

"Quality of Life" für Hero Showdown, also signifikante Verbesserungen

Demnach wartet ein neuer Starfighter-Modus auf uns, der sich wohl ganz offensichtlich auf die einzelnen Raumschiffe der Helden fokussiert. Weiter geht es im August. Das Aussehen der Klontruppen kann ab August angepasst werden, während weitere Verbesserungen am Spiel folgen. So können ab diesem Zeitpunkt Emotes und Siegesposen via Credits und Kristalle freigeschaltet werden.

Star Wars: Battlefront 2 Neue Helden General Grievous und mehr im Clone Wars-DLC

Klonkriege ab Herbst

Und so richtig spannend wird es für viele wohl auch im kommenden Herbst, denn dann erscheint nicht nur ein neues Squadsystem, es folgen zudem die Helden Obi-Wan Kenobi und General Grievous. Dazu soll ein Spielmodus mit "Large-Scale" erscheinen, während weitere Outfits für Klontruppen und Helden bereitgestellt werden.

Doch die Klonkriege werden auch im kommenden Winter nicht eingestellt: Anakin Skywalker und Count Doku werden implementiert und Geonosis wird als neuer Schauplatz hinzugefügt. Auch hier erwarten uns neue Möglichkeiten in Hinsicht auf das Äußere der Klontruppen und der einzelnen Helden. Insgesamt wird im nächsten halben Jahr also noch so einiges verbaut!