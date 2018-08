Star Trek - Sensation: Patrick Stewart kehrt zur Serie zurück!

16 Jahre nach seinem letzten Auftritt wird Patrick Stewart zum Star-Trek-Universum zurückkehren. In einer neuen Serie wird er erneut die Rolle des Jean-Luc Picard übernehmen.

Es ist eine echte Sensation für jeden Fan: Patrick Stewart kehrt nach 16 Jahren zum Star Trek-Universum zurück. Das kündigten der Schauspieler und der US-Fernsehsender CBS durchaus euphorisch mit.

Stewart wird in einer völlig neuen Serie die Rolle des Jean-Luc Picard übernehmen. Es handele sich nicht um eine direkte Fortsetzung von "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert", sondern um ein gänzlich neues Kapitel, das Picard in einem neuen Lebensabschnitt begleite.

Der Name, ein Releasetermin oder eine Episodenanzahl ist bislang noch nicht bekannt. Stewart soll nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Executive Producer an Bord sein. Showrunner ist wie schon bei Star Trek: Discovery Alex Kurtzman, der bei CBS mittlerweile für das gesamte Universum verantwortlich ist.

Kurtzman leitet ein Kreativ-Team rund um James Duff, Akiva Goldsman, Michael Chabon und Kirsten Beyer.

Stewart spielte die Rolle des Jean-Luc Picard zuletzt im 2002 erschienen Star Trek: Nemesis. Auf Twitter zeigte er sich dementsprechend erfreut:

"Ich werde immer sehr stolz darauf sein, ein Teil von Star Trek: The Next Generation gewesen zu sein, aber als wir im Frühjahr 2002 den letzten Film abgeschlossen haben, hatte ich wirklich das Gefühl, dass meine Zeit mit Star Trek ihren natürlichen Lauf genommen hat. Es ist daher eine unerwartete, aber erfreuliche Überraschung, dass ich aufgeregt und ermuntert bin, um zu Jean-Luc Picard zurückzukehren und neue Dimensionen in ihm zu erforschen. Ich suche neues Leben für ihn, als ich dachte, dass das Leben vorbei ist."

In den vergangenen Jahren hörte ich demütig viele Geschichten darüber wie Das nächste Jahrhundert den Menschen Trost spendete, sie durch schwierige Phasen ihres Lebens begleitete oder wie Jean-Lucs so viele dazu inspirierte, in seine Fußstapfen zu treten, um die Wissenschaft, Exploration und Führungsstärke nachzugehen. Ich merke jetzt, dass ich bereit bin, aus demselben Grund zu ihm zurückzukehren - um zu erforschen und zu erfahren, welches tröstende und reformierende Licht er auf diese oft sehr dunklen Zeiten scheinen kann. Ich freue mich darauf, mit unserem brillanten Kreativteam zusammenzuarbeiten und eine frische, unerwartete und angemessene Geschichte zum Leben zu erwecken. "