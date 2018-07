Star Trek: Discovery - Teaser-Trailer, neben Captain Pike kehrt auch Spock zurück

Die zweite Staffel von Star Trek: Discovery wird nicht nur Captain Pike auf die Leinwand bringen, auch Spock wird zurückkehren, während eine unerwartete Brücke zum offiziellen Kanon verbaut worden sein soll. Der erste Teaser-Trailer ist jetzt da!

Auf der ComicCon 2018 gab es viele neue Trailer zu sehen. Darunter auch der offizielle Trailer zur 2. Staffel von Star Trek: Discovery. Erstmals dürfen wir einen Blick auf den jungen Captain Pike erhaschen, der von Anson Mount verkörpert wird. Doch neben Mount sind noch weitere Schauspieler in der 2. Season zu sehen, die vorher noch nicht an Bord waren. So dürfen wir Rebecca Romijn als "Nummer Eins" auf der USS Enterprise begrüßen.

Inhaltlich geht es dort weiter, wo Star Trek: Discovery Staffel 1 aufgehört hat. Die USS Discovery befindet sich auf dem Weg zum Heimatplaneten der Vulkanier. Unterwegs trifft sie auf die USS Enterprise mit Captain Pike, der bekanntermaßen vor Captain Kirk auf der Enterprise gedient hat.

Spock kehrt zurück!

Alle Fans des Vulkaniers Spock werden in der 2. Staffel große Augen machen, denn es soll zu einem Wiedersehen mit der allseits beliebten Star Trek-Figur Spock kommen! So ließ der Produzent Alex Kurtzman kürzlich verlauten:

"Ich kann euch verraten, dass ihr Spock in dieser Staffel zu sehen bekommen werdet!"

Er gibt weiter an, dass die Fans die gewünschte Brücke zum bisherigen Kanon erwarten dürfen. Doch diese "Antworten" sollen anders als erwartet ausfallen. Was er damit wohl meint?

Star Trek: Discovery Showrunner entlassen, aber es gibt bereits Ersatz

Short Treks

Die 2. Staffel von Star Trek: Discovery wird über 13 Episoden verfügen. Die Serie wird in Deutschland auf Netflix zu sehen sein. Ein Datum für den Start der neuen Staffel gibt es leider noch nicht. In den USA erscheint Season 2 jedoch im Januar 2019.

Doch bis dahin könnt ihr euch mit den "Short Treks" eure Zeit vertreiben. Hierbei soll es sich um vier Kurzfilme halten (a 10 bis 15 Minuten), die die Charaktere Saru, Tilly Harry Mudd näher beleuchten. Die vierte Episode soll sich um einen Mann mit dem Namen Craft handeln.