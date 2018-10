Star Trek: Discovery - Serienstart: Netflix zeigt Staffel 2, neuer Trailer mit Spock

Ein neuer Trailer zu Star Trek: Discovery: Staffel 2 ist da und er gibt schon jetzt einen umfangreichen Ersteindruck zur nächsten Season. Zeitgleich ist das finale Datum zum Serienstart nun final bekannt.

Sci-Fi-Fans haben einen kleinen Leckerbissen erhalten, der während der aktuellen Comic-Con in New York veröffentlicht wurde. Ein neuer Trailer zu Star Trek: Discovery ist da und er hält neben einer Reihe an inhaltlichen Infos auch das Startdatum der 2. Staffel bereit.

Demnach wird Star Trek: Discovery: Staffel 2 (mit 13 neuen Episoden) in den USA am 17. Januar 2019 durchstarten. Das könnte bedeuten, dass der Serienstart auf Netflix in Deutschland am 18. Januar 2019 erfolgt. Zumindest war es so bei der ersten Staffel, dass die hiesige Zuschauerschaft nur einen Tag warten musste. Und der entsprechende Netflix-Trailer aus Großbritannien (unterhalb der News eingebunden) bestätigt zudem den 18. Januar 2019!

Was passiert in Staffel 2?

Wir sprechen an dieser Stelle einmal eine vorsichtige Spoiler-Warnung aus. Aber im Grunde liegen die meisten Details sowieso recht nahe.

So wurde am Ende von Staffel 1 Captain Pike mit der USS Enterprise gezeigt, der nun nach dem Krieg mit den Klingonen und nach der Ankunft auf der USS Discovery das Ruder übernimmt. Gemeinsam mit dem schnellsten Schiff der Sternenflotte suchen sie seinen verschollenen Freund und die USS Hiawatha. Unterwegs treffen sie auf einen Schlachtkreuzer der Klingonen. Zudem spielt wohl ein mysteriöser roter Engel eine tragende Rolle. Hier liegen jedoch noch keine weiteren Infos vor.

Star Trek: Discovery Showrunner entlassen, aber es gibt bereits Ersatz

Die Schauspieler Sonequa Martin-Green, Michelle Yeoh, Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Chieffo, Mary Wiseman, James Frain und Shazad Latif werden erneut in der neuen Staffel zu sehen sein. Dazu kommen Anson Mount, der in die Haut von Christopher Pike schlüpft, Rebecca Romijn als Nummer Eins und Ethan Peck, der den notorischen Vulkanier Spock verkörpert.

Nachfolgend der Trailer zu Star Trek: Discovery: Staffel 2