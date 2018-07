Square Enix - Publisher-Sale: Alle Spiele stark reduziert!

Beim Humble Bundle sind dutzende Spiele von Square Enix stark reduziert. Der Publisher Sale bietet Titel wie Life is Strange, Final Fantasy und Just Cause zum Schnäppchenpreis.

Life is Strange, Final Fantasy, Deus Ex, Tomb Raider, Just Cause und vieles mehr: Beim großen Publisher Sale von Square Enix ist das gesamte Lineup stark reduziert.

Dutzende Spiele befinden sich im Angebot und wurden mit einem Rabatt von bis zu 85 Prozent versehen. Die Schnäppchen gelten noch bis zum 23. Juli.

