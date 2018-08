Spyro Reignited Trilogy - Nur ein Spiel auf der Disk enthalten

Das Remake zum Drachenklassiker Spyro wird eine physische Box-Edition erhalten. Doch Spyro Reignited Trilogy wird nicht vollends physisch ausgeliefert. In der Packung ist nur ein Spiel auf der Disk enthalten.

Spyro Reignited Trilogy wird einen physischen Release erhalten. Allerdings hat die Sache einen Haken. Auf der Disk ist nur ein Spiel, der erste Ableger, enthalten - die restlichen Games müssen online heruntergeladen werden. Die anderen beiden Spiele der Trilogie sind demnach nicht auf der Disk enthalten!

Spyro Reignited Trilogy Vorbestellen jetzt auf Amazon möglich

Das lässt sich nunmehr der offiziellen Webseite entnehmen. Einige Spieler sind über die Nachricht leicht verärgert, dass die gesamte Trilogie nicht in der physischen Box enthalten ist. Sie hätten sich alle drei Spiele in Diskform gewünscht.

2 Games via Download

Im Detail liegt Spyro the Dragon der Disk bei, während Spyro 2: Ripto's Rage und Spyro: Year of the Dragon nur online zur Verfügung stehen. Die offizielle Erklärung, die PlayStation Lifestyle erhielt, bezieht sich darauf, dass es heutzutage ganz gewöhnlich sei, Spiele mit Updates nach dem Kauf zu versorgen. Doch diese Antwort stellt die potenziellen Käufer nur wenig zufrieden.

An der Qualität der Spiele wird das sicherlich nicht rütteln. So wird die Spyro Reignited Trilogy doch von Toys For Bob entwickelt, die sich unter anderem für das Franchise rund um Skylanders verantwortlich zeigen. Und dabei wird das Spiel von Grund auf neu programmiert! Der Titel erscheint am 21. September 2018 für die PlayStation 4.

Spyro Reignited Trilogy Trilogie-Remake offiziell angekündigt, hier ist der Trailer