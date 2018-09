Splatoon 2 - Online-Spiel unterstützt keine Online-Spielstände

Familie Feuerstein wäre stolz: Nintendo verzichtet beim Online-Shooter Splatoon 2 darauf, den Fortschritt des Spielers auch online zu speichern. Stattdessen verbleibt man beim bisherigen System.

Eigentlich gingen die meisten Spieler davon aus, dass mit dem Release des kostenpflichtigen Nintendo Switch Online-Programms alle ihre Spielstände in der Cloud hinterlegt werden. Gerade bei Splatoon 2 dürfte dies sinnvoll erscheinen: Ohne das Programm ist es nicht möglich, den Multiplayer überhaupt zu spielen.

Derzeit werden die Spielstände von Splatoon 2 lokal auf der Konsole gespeichert und damit auch Informationen zum Inventar, Rang und sogar Fähigkeiten der Waffen. Mangelnde Anti-Cheat-Maßnahmen führten jedoch dazu, dass Cheater keine Probleme hatten, diese Informationen zu modifizieren.

Genau deshalb plant Nintendo eigenen Angaben zufolge nicht, Splatoon 2 auf der Nintendo Switch mit Cloud-Saves auszustatten. Das Unternehmen erklärte gegenüber den Kollegen von Gameinformer folgendes:

Die überwiegende Mehrheit der Nintendo Switch-Spiele unterstützt ein Speicherstand-Backup über die Cloud. In bestimmten Spielen würde diese Funktion es jedoch ermöglichen, zum Beispiel Gegenstände, die an andere Spieler verkauft wurden, wiederzuerlangen oder zu einem höheren Online-Multiplayer-Ranking zurückzukehren, den man zuvor verlor. Um ein faires Spiel zu gewährleisten, ist die Spielstand-Sicherung über die Cloud möglicherweise nicht für solche Spiele aktiviert. Um sicherzustellen, dass Spielstand-Sicherungen über die Cloud nicht zur ungerechten Beeinflussung von Online-Multiplayer-Rangfolgen verwendet werden können, wird diese Funktion in Splatoon 2 nicht aktiviert.