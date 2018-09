Spider-Man - Termin für Preload bekannt

Damit ihr den kommenden Open-World-Titel Spider-Man pünktlich zum Release zocken könnt, empfiehlt es sich die Daten bereits im Vorfeld auf eure PlayStation 4 zu schaufeln. Nun ist der Termin für den Preload bekanntgegeben worden.

Ende der Woche werden Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Insomniac Games den Open-World-Action-Titel Spider-Man exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlichen. Erst vor kurzem verriet Community Director James Stevenson auf Twitter, wie der Umfang des Titels ungefähr ausfallen werden.

Außerdem erklärte Stevenson, dass PS4-Besitzer mit einer ungefähren Download-Größe von 45 Gigabyte rechnen sollten. Damit ihr pünktlich zum Release am 7. September loslegen könnt, kann der Titel bereits im Vorfeld auf eure Sony-Konsole heruntergeladen werden.

Wann startet der Preload?

Der englischsprachige Twitter-Kanal von PlayStation gab nun bekannt, dass der Preload am 5. September, also zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung, starten wird. Somit könnt ihr die Daten schon ein wenig früher auf die Festplatte eurer PS4 schaufeln. Spielen dürft ihr allerdings trotzdem erst am 7. September 2018. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Spider-Man vom 6. auf den 7. September freigeschaltet. Dann dürft ihr euch mit Spidey durch das virtuelle New York schwingen.

Weiterhin wird es direkt zum Launch einen Day-One-Patch geben, wodurch beispielshalber die HUD-Größe eingestellt werden kann. Alle weiteren Infos zu dem kommenden Update sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

Spider-Man erscheint am 7. September 2018 für die PS4.

