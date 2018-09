Spider-Man - Spieler entdeckt Welt jenseits der unsichtbaren Mauern von Manhattan

Ein Spieler hat nun die eigentlich undurchdringbaren und unsichtbaren Levelbarrieren in Spider-Man hinter sich gelassen, um die Welt dahinter zu erforschen. Versteckte DLC-Bezirke warten abseits von Manhattan aber leider nicht auf euch.

In dem kürzlich veröffentlichten Open-World-Action-Adventure Spider-Man kann der Spieler den New Yorker-Bezirk Manhattan erkunden, der von den Flüssen Hudson River, East River und Harlem River umgeben wird. Zwar gibt es im Spiel Brücken, die zu den anderen Stadtbezirken führen, allerdings gelangt Spidey an einem gewissen Punkt an eine unsichtbare Wand, die das Weiterkommen unmöglich macht. Eigentlich.

Ein Blick hinter die Barriere

Denn ein cleverer Spieler, der offenbar nicht länger in Manhattan verbleiben wollte, hat durch geschickte Netzmanöver die Barrieren hinter sich gelassen und ist zu neuen Ufern aufgebrochen. Doch was erwartet euch jenseits der bekannten Spielwelt?

Hier könnt ihr euch das entsprechende Video von Reddit-Nutzer Alexkey19 anschauen.

Allzu große Erwartungen solltet ihr nicht haben, denn wenig überraschend findet ihr keinen neuen Stadtbezirk vor, der nur darauf wartet von euch erkundet zu werden. Viel eher trefft ihr am anderen Ende der Brücken auf eine deutlich detaillärmere Umgebung, die lediglich als Kulisse dient. Autos und Passanten sucht ihr hier vergebens, schließlich besteht der Boden nur aus Wasser, während sich die Gebäude in unmittelbarer Entfernung als eindimensionale Texturen herausstellen.

Also definitiv kein Ort an dem man gemeinsam mit Spider-Man Verbrechen bekämpfen möchte.

Spider-Man Das beste Superheldenspiel mit kleinen Abstrichen

Keine versteckten DLC-Bezirke!

Die wirklich interessante Erkenntnis aus diesem Fund ist aber die Tatsache, dass sich jenseits von Manhattan keine DLC-Bezirke befinden, die zukünftig kostenpflichtig zu der bestehenden Spielwelt hinzugefügt werden könnten.