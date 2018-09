Spider-Man - Soll neue Ära der Superhelden-Spiele einläuten

Spider-Man für PlayStation 4 soll eine neue Ära der Superhelden-Spiele einläuten. Marvel Games bezeichnet das Spiel als "Iron Man der Videospiele". In Zukunft könnten weitere Adaptionen bekannter Helden folgen.

Der Exklusivtitel Spider-Man für PlayStation 4 ist für Sony und Insomniac Games ein riesiger Erfolg. Innerhalb der ersten drei Tage nach Release konnten ganze 3,3 Millionen Kopien verkauft werden, was das Spiel zum erfolgreichsten PlayStation-Launch aller Zeiten macht. Jetzt meldete sich auch Bill Rosemann, Creative Director bei Marvel Games, zu Wort. Offenbar plant man für die Zukunft weitere Superhelden-Adaptionen in dieser Größenordnung.

Spider-Man: Das Iron Man der Videospiele

In einem Interview mit Kindy Funny Games sprach Bryan Inthihar (Creative Director bei Insomniac Games) vor einer Weile darüber, warum der Erfolg des PS4-Titels so wichtig sei. Darin bezeichnete Intihar das Spiel als "Iron Man der Marvel-Videospiele". Eine Ansicht, die auch die Games-Abteilung von Marvel teilt, wie Rosemann ebenfalls in einem Tweet bestätigt:

"Einer meiner Lieblingsabschnitte des Interviews ist, als Bryan Inthihar darüber spricht, dass Spider-Man als "Iron Man der Videospiele" gedacht war. Genau so sehen wir das auch. Wie bei dem ersten MCU-Hit, startet Spider-Man eine neue Ära für Marvel-Konsolenspiele."

Der Kino-Blockbuster Iron Man hatte vor zehn Jahren das Marvel Cinematic Universe begründet, woraufhin viele erfolgreiche Filme rund um Thor, Captain America oder die Avengers folgten. Mit einem Gesamteinspielergebnis von aktuell knapp 17,5 Milliarden US-Dollar gelten die MCU-Filme als erfolgreichste Filmreihe der Kinogeschichte.

Natürlich möchte man bei Marvel diesen Erfolg auch in die Spieleindustrie übertragen. Daher könnte Marvel Games in Zukunft weitere Blockbuster-Projekte in Auftrag geben.

Aktuell arbeiten die Entwickler von Crystal Dynamics an einem "The Avengers"-Spiel, zu dem allerdings noch keine Informationen bekannt sind.