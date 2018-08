Spider-Man - So umfangreich wird der Titel wirklich ausfallen

Anfang September 2018 erscheint das Action-Adventure Spider-Man von Sony und Insomniac Games exklusiv für die PlayStation 4. Innerhalb eines Tweets auf Twitter hat Community Director James Stevenson nun verraten, wie der Umfang des Titels ungefähr ausfallen wird.

So würde ein Spieletester im Schnitt rund 20 Stunden benötigen, um die Handlung auf dem normalen Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Wer zusätzlich verschiedene optionale Quests abschließt oder auf der Schwierigkeitsstufe "schwer" spielt, kann einige Stunden mehr in Spider-Man investieren. Mit dem Tweet dementiert der Entwickler außerdem das Gerücht, dass der Titel im Durchschnitt nur eine Spielzeit von 13 Stunden bieten würde.

our average play tester took around 20 hours on default difficulty, but some spent a lot longer if they did a ton of side quests/activities