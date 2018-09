Spider-Man - So schaltet ihr den ESU-Anzug frei

Schon seit einigen Tagen schwingen sich die Spieler mit Spider-Man von Sony durch die Straßen. Wir verraten euch, wie ihr den stylischen ESU-Anzug im Game freischalten könnt.

Ganze 27 Anzüge könnt ihr bei Spider-Man entdecken. Sie alle zeigen ein anderes Kostüm des Spinnenmanns. Mit dem ESU-Anzug seid ihr in den Straßen von New York deutlich ziviler unterwegs. Nur die Maske lässt hier Peter Parker zu Spider-Man werden. Sonst besteht das Outfit aus einem Empire State University-Shirt, einer lockeren Jeans und sportlichen Sneakern. Ein Freizeit-Spidy also.

Wer jetzt in seinem Menü triumphierend die 100% bei den Anzügen sieht, sollte noch einmal genau nachzählen. Da es für den ESU-Anzug keine eigene Anzeige gibt, muss er nicht zwingend bereits freigeschaltet sein.

So bekommt ihr den Anzug

Um euch nun in den ESU-Anzug zu schwingen, müsst ihr insgesamt 100 Foto-Spots finden und dort auf den Auslöser der Kamera drücken. Wo genau sich diese Orte befinden, könnt ihr im unten stehenden Video sehen. Wer noch am Anfang ist, sei hiermit gewarnt: Aufgrund verschiedener Symbole auf dem Bildschirm enthält dieses Video eine hohe Spoilergefahr.

Seid ihr schon auf dem maximalen Level von 50, gibt es eine große Hilfe: Die Anzugmodifikation „Annäherungssenor“ zeigt die Orte direkt auf der Minimap an. Damit ist es ein Kinderspiel, die Plätze abzuknipsen und den Rückweg im neuen ESU-Suit anzutreten.

Wir haben uns für euch ins Abenteuer geschwungen und mit Peter Parker New York (un-)sicher gemacht. Lest hier, wie wir das Abenteuer um den Spinnenmann finden:

